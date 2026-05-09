Ето какъв договор Реал Мадрид предлага на Моуриньо

Ето какъв договор Реал Мадрид предлага на Моуриньо

Преговорите между Реал Мадрид и наставника на Бенфика Жозе Моуриньо вече са стартирали, съобщава Фабрицио Романо, а друг трансферен експерт - Николо Скира, уточнява продължителността на предложения контракт.

Според информацията президентът на мадридчани Флорентино Перес има намерение да подпише със Специалния тригодишен договор. Ако португалецът се съгласие да се завърне на “Бернабеу”, оттам ще платят компенсация в размер на 3 млн. евро. Тази сума ще влезе в касата на Бенфика, откъдето все още се надяват да успеят да задържат своя наставник. Ако все пак се стигне до раздяла с Моуриньо, негов заместник в лисабонския гранд би могъл да бъде сънародникът му Марко Силва, който е начело на Фулъм.

Снимки: Gettyimages

