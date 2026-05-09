Ето какъв договор Реал Мадрид предлага на Моуриньо

Преговорите между Реал Мадрид и наставника на Бенфика Жозе Моуриньо вече са стартирали, съобщава Фабрицио Романо, а друг трансферен експерт - Николо Скира, уточнява продължителността на предложения контракт.

Според информацията президентът на мадридчани Флорентино Перес има намерение да подпише със Специалния тригодишен договор. Ако португалецът се съгласие да се завърне на “Бернабеу”, оттам ще платят компенсация в размер на 3 млн. евро. Тази сума ще влезе в касата на Бенфика, откъдето все още се надяват да успеят да задържат своя наставник. Ако все пак се стигне до раздяла с Моуриньо, негов заместник в лисабонския гранд би могъл да бъде сънародникът му Марко Силва, който е начело на Фулъм.

🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Снимки: Gettyimages