Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Керванът на MotoGP се насочва към Льо Ман, където този уикенд ще се проведе надпреварата за Гран При на Франция на пистата „Бугати“. Тук може да намерите програмата на петия кръг за сезон 2026 в кралския клас, а всички часове са в българско време.

Петък (8 май):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (9 май):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (10 май):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

Снимки: Sportal.bg