Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 7 май 2026 | 13:31
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Керванът на MotoGP се насочва към Льо Ман, където този уикенд ще се проведе надпреварата за Гран При на Франция на пистата „Бугати“. Тук може да намерите програмата на петия кръг за сезон 2026 в кралския клас, а всички часове са в българско време.

Петък (8 май):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (9 май):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (10 май):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

Снимки: Sportal.bg

