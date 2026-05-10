Изан Гевара триумфира в спринтовата Гран При на Франция в Moto2

Световният шампион в Moto3 за 2022 година Изан Гевара спечели своята втора победа в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Франция в Льо Ман.

Състезанието на „Бугати“ в средния клас се превърна в истински спринт, след като пилотите направиха само 9 от предвидените 22 обиколки. Още преди старта на надпреварата дистанцията беше скъсена на 14 тура, тъй като беше приложена удължената стартова процедура за старт на мокро, въпреки че пистата беше започнала да изсъхва след преваляването по-рано.

Допълнителното скъсяване на дистанцията дойде заради червения флаг, който беше показан в края на третата обиколка. Причината за това спиране на състезанието, което беше общо четвъртото от началото на сезона в Moto2, беше падането на Хорхе Наваро на изхода от последния завой, което наложи излизането на маршали на старт-финалната права.

Самият инцидент стана в края на втория тур, а ироничното беше, че докато състезанието бъде спряно, маршалите почти се бяха прибрали. Въпреки това червеният флаг беше показан и се стигна до ново забавяне на надпревара в Moto2 през 2026 година. Тъй като това прекъсване дойде преди края на третата обиколка, абсолютно всички пилоти получиха право да се включат в рестарта, независимо дали те вече бяха отпаднали, или не. Реално единственият, който не застана повторно на стартовата решетка, беше Наваро, чието падане предизвика показването на червения флаг.

В самото състезание Гевара, който кара силно в хода на целия уикенд в Льо Ман, нямаше никакви проблеми и напълно контролира развоя на събитията, за да триумфира с аванс от половин секунда пред Мануел Гонсалес. Тройката с изоставане от 2.9 спрямо победителя допълни Иван Ортола, за когото това е първо качване на подиума през 2026 година.

Алонсо Лопес и Давид Алонсо завършиха четвърти и пети пред Челестино Виети, победителят от последните две състезания в САЩ и Испания Сена Аджиъс, Джо Робъртс, Филип Салач и Арон Канет, които оформиха топ 10. В точките влязоха още Дани Олгадо, Серхио Гарсия, Зонта ван дер Гурберг, Дениз Ончу и Тони Арболино.

Олгадо беше един от печелившите пилоти от червения флаг, тъй като испанецът беше паднал още в седмия завой след оригиналния старт. Впоследствие обаче той се включи в рестарта, но заради контакт с неговия съотборник в екипа на Аспар Алонсо загуби общо девет позиции, за да завърши 11-ти.

В генералното класиране лидер след първите пет кръга за сезона с актив от 79.5 точки е вторият от днес Гонсалес, който води с 9.5 пункта пред днешния победител Гевара. След седмото си място в Льо Ман Аджиъс загуби една позиция от Гевара и заема третото място с пасив от 20.5 точки спрямо съотборника си Гонсалес.

Сезон 2026 в Moto2 ще продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Каталуния в Барселона.

