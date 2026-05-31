  Еванс: Страхотен уикенд за нас, рано е да говорим за шампионата

Еванс: Страхотен уикенд за нас, рано е да говорим за шампионата

  31 май 2026 | 10:40
Елфин Еванс спечели в Япония втората си победа в сезон 2026 в Световния рали шампионат и увеличи на 20 точки аванса си пред втория в класирането Такамото Кацута в битката за световната титла.

„Страхотен уикенд за нас – заяви уелският пилот на Тойота на финала на последната отсечка. – Трябва да кажа огромно благодаря на тима, който отново ни осигури страхотен автомобил на асфалт. Благодаря и на Моризо-сан (Акио Тойода) за цялото му подкрепа. Надявам се, че тази победа е символ на това колко ценим подкрепата му.

„Що се отнася до шампионата и битката за титлата, въпреки че ние сме начело, мисля, че още е твърде рано да говорим за това. Трябва да се насладим на победата, третата ни в рали „Япония“.

Преди това състезание Еванс водеше с 12 точки пред Кацута, а сега разликата отскочи на 20. Оттук нататък обаче двамата ще чистят пътя за своите съперници в първите дни на следващите макадамови ралита, така че очаквано ще губят точки спрямо преследвачите си.

Снимки: Imago

