Вход / Регистрирай се
Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

  • 8 май 2026 | 17:17
Миналогодишният победител в Гран При на Франция в MotoGP Йоан Зарко излезе начело в края на официалната тренировка преди тазгодишното състезание в Льо Ман, с което зарадва хилядите французи по трибуните.

Френският състезател на LCR Хонда зае първото място с време от 1:29.907, с което изпревари с 0.010 секунди Фабио Ди Джанантонио от екипа на VR46 Дукати. Тройката с пасив от 0.138 оформи Франческо Баная, който падна в „Ла Шапел“ в самия край на сесията и така реално попречи на своя съотборник Марк Маркес да се класира за втората фаза на утрешната квалификация.

Световният шампион не успя да влезе в ритъм през целия ден и в крайна сметка завърши тренировката на 13-то място. Той изостана с пасив от 0.175 от Педро Акоста, който зае последното място в топ 10, въпреки че падна 12 минути преди финала на сесията.

Директно за Q2 освен първите трима и Акоста се класираха още Алекс Маркес, Жоан Мир, Хорхе Мартин, Марко Бедзеки, Алекс Ринс и Ай Огура. Топ 10 в края на 60-минутната официална тренировка се събра в само 0.289 секунди.

Първи извън местата в десетката, които дават право на директно участие в Q2, остана Енеа Бастианини, който изостана с 0.078 от Огура и Акоста, които дадоха равно време. Заедно със Звяра и Марк Маркес в първите 15 минути на квалификацията утре ще участват Брад Биндър, Раул Фернандес, Джак Милър, Лука Марини, Фабио Куартараро, Франко Морбидели, Диого Морейра, Топрак Разгатлиоглу, Фермин Алдегер и Йонас Фолгер, който този уикенд кара на мястото на контузения Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ.

В рамките на официалната тренировка на „Бугати“ имаше няколко инцидента, а първият от тях дойде още в началните минути на сесията, когато Мартин падна в спирането за деветия завой. По-късно Алдегер се озова на земята в третата крива точно в средата на тренировката, а минути по-късно Фернандес трябваше да отбие встрани от трасето, след като неговият мотор се запали. Последните две падания дойдоха по време на атакуващите обиколки, а те бяха дело на Акоста и Баная.

Уикендът за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието в Льо Ман.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Снимки: Gettyimages

