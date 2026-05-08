Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

Заводският пилот на Хонда Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка в Льо Ман.

Luca Marini tops an FP1 for the first time since the 2025 #IndonesianGP 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/PdiIZfj39I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Италианецът беше един от пилотите, които излязоха с нови гуми в края на първите 45 минути за подготовка на пистата „Бугати“ и с тях той постигна време от 1:30.857. По този начин Марини изпревари с 0.208 секунди Педро Акоста, който също сложи нови сликове в заключителната фаза на тренировката.

Luca Marini with a couple of super laps 🔥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/CVeLwDBVxm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Миналогодишният победител във Франция Йоан Зарко беше най-бърз сред пилотите, които не сложиха нови гуми, но въпреки това успя да подобри своя резултат и влезе в тройката, изоставайки с 0.252 от Марини. Фабио Ди Джанантонио прекара голяма част от сесията на първата позиция, но в края не успя да подобри своето време и изостана до четвъртото място с изоставане от 0.268.

Раул Фернандес оформи челната петица, а зад него в топ 10 влязоха още Алекс Ринс, Алекс Маркес, Ай Огура, Марк Маркес и Брад Биндър. От тях Фернандес, Ринс, Огура и Биндър сложиха нова задна гума в края на сесията, а за Биндър имаше и нова предна такава.

Уикендът за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи и кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Снимки: Michelin Motorsport