  Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

  • 8 май 2026 | 12:43
Заводският пилот на Хонда Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка в Льо Ман.

Италианецът беше един от пилотите, които излязоха с нови гуми в края на първите 45 минути за подготовка на пистата „Бугати“ и с тях той постигна време от 1:30.857. По този начин Марини изпревари с 0.208 секунди Педро Акоста, който също сложи нови сликове в заключителната фаза на тренировката.

Миналогодишният победител във Франция Йоан Зарко беше най-бърз сред пилотите, които не сложиха нови гуми, но въпреки това успя да подобри своя резултат и влезе в тройката, изоставайки с 0.252 от Марини. Фабио Ди Джанантонио прекара голяма част от сесията на първата позиция, но в края не успя да подобри своето време и изостана до четвъртото място с изоставане от 0.268.

Раул Фернандес оформи челната петица, а зад него в топ 10 влязоха още Алекс Ринс, Алекс Маркес, Ай Огура, Марк Маркес и Брад Биндър. От тях Фернандес, Ринс, Огура и Биндър сложиха нова задна гума в края на сесията, а за Биндър имаше и нова предна такава.

Уикендът за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи и кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

