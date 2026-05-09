Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная

Франческо Баная спечели своя първи полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификационната сесия преди Гран При на Франция в Льо Ман.

Италианецът си гарантира първата позиция на старта на пистата „Бугати“ с обиколка за 1:29.634, с която той изпревари с 0.012 секунди своя съотборник в заводския тим на Дукати Марк Маркес. Трети с пасив от 0.023 спрямо Баная остана лидерът в световния шампионат Марко Бедзеки, който ще оформи първата редица на стартовата решетка.

От четвъртото място ще потегли Фабио Ди Джанантонио, който завърши на 0.065 зад Баная, след като сметна, че е блокиран от Баная в осмия завой в последната си летяща обиколка. Стюардите разгледаха случая и прецениха, че двукратният шампион не е направил никакво нарушение и съответно той запазва полпозишъна си.

До Ди Джанантонио на втория ред в спринта и състезанието в Льо Ман ще застанат Педро Акоста и първият от представителите на домакините Фабио Куартараро, който не успя да се пребори за трети пореден полпозишън пред родна публика. Жоан Мир, Хорхе Мартин и Ай Огура ще потеглят от третия ред, а на четвъртия ще застанат Алекс Маркес, миналогодишният победител в Гран При на Франция Йоан Зарко и Алекс Ринс. Символичното за Зарко е, че преди година той отново стартира 11-ти в домашната си надпревара, която по-късно спечели по един паметен начин.

В края на първата фаза на квалификацията Марк Маркес постави нов абсолютен рекорд на „Бугати“, след като оглави класирането с време от 1:29.288, с което той подобри с 0.036 постижението, с което Куартараро спечели квалификацията в Льо Ман преди година. Именно световният шампион за 2021 година беше вторият пилот, който се класира за решителните 15 минути на битката за полпозишъна днес, след като трябваше да участва и в първия сегмент на квалификацията.

В тях френският състезател на Ямаха изостана с 0.431 от Маркес и изпревари с 0.166 Раул Фернандес в спора за финалното място във втората фаза. Така пилотът на Тракхаус Априлия ще трябва да стартира от 13-то място, а до него на петия ред ще се наредят още Енеа Бастианини и Лука Марини.

Зад тях Франко Морбидели, Топрак Разгатлиоглу и Диого Морейра ще оформят шестата редица пред Джак Милър, Фермин Алдегег и Брад Биндър, които ще разделят седмия ред. Очаквано самотен на последната осма редица ще бъде Йонас Фолгер, който този уикенд кара на мястото на контузения Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ.

Уикендът за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време със спринта, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки на „Бугати“.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

