Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

Сезон 2026 в MotoGP продължа в надпреварата за Гран При на Франция, която обещава едно истинско зрелище. От полпозишъна в Льо Ман ще потегли двукратният световен шампион Франческо Баная, който ще раздели първата редица с лидера в генералното класиране Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио.

Драмата в днешното състезание започна още преди старта, след като Топрак Разгатлиоглу беше принуден да отбие встрани от пистата на път за стартовата решетка, тъй като от неговия мотор започна да излиза дим. Турчинът успя да се върне до бокса и да излезе на пистата с втория си мотор преди затварянето на пит-лейна, така че ще може да заеме своето 16-то място на старта. Пилотът на Прамак Ямаха ще се надява на две неща - първо механиците му да успеят да настроят тази машина за сухо преди старта и второ да няма преваляване в хода на състезанието, защото той няма да има втори мотор, който да използва.

Състезанието за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages