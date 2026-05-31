  Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля

Грязин: Натисках до самия финал, за да спечеля

  • 31 май 2026 | 11:07
Победата в WRC2 в рали „Япония“ изведе Николай Грязин (с белия гащеризон на снимката) на първото място в неговата група след 4 от общо 7 ралита за него този сезон.

С първия си успех за сезона българският пилот има 56 точки, а с по 52 са двамата братя Росел: Йоан (Ланча) и Лео (Ситроен). Йоан също като Грязин е карал в 4 ралита досега, а Лео – в три. Рупе Корхонен (Тойота) също има 52 точки, събрани в 3 ралита, така че битката оттук нататък ще е много оспорвана.

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

Големият съперник на Грязин Алехандро Кахон (Тойота) се завъртя в последната отсечка, като преди нея беше стопил аванса на Николай на 2,8 секунди, но сега остана втори. Испанецът е пети в класирането с 46 точки от 4 старта.

„Не знаех, че Алехандро се е завъртял – призна на финала на последната отсечка Грязин. – Затова и натисках сериозно, знаех, че само така ще спечеля! Много ми хареса последната отсечка, най-накрая всички усилия в това рали ни се отплатиха.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония"

„Когато натисках всеки ден от ралито, при това по цял ден и накрай спечелиш, то това е съвсем друго ниво на емоциите.“

Кахон призна, че е разочарован от второто място, но допълни, че трябва да е доволен от това класиране в Япония.

Еванс: Страхотен уикенд за нас, рано е да говорим за шампионата

„Завъртях се в един глупав завой, стъпих с вътрешната гума на завоя в канавката, където имаше улей за вода и той ме дръпна – обясни испанецът. – Извадих късмет, че не катастрофирахме в дърветата. Но се опитах да се боря, натисках до последно. Съжалявам за усилията на тима, на спонсорите. Направих всичко по силите ми, така че трябва да съм доволен от това класиране.“

Грязин завърши 9-и в генералното класиране, а кахон остана 11-и след финалната отсечка.

Снимки: Imago

