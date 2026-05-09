Уникален старт донесе победата на Хорхе Мартин в спринта в Льо Ман

Хорхе Мартин спечели своята втора спринтова победа за сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара в Льо Ман, възползвайки се максимално от уникалния старт, който направи.

Световният шампион за 2024 година стартира от средата на третата редица, но с много силното си потегляне и изключително късно спиране от външната страна на третия завой, той успя да поведе още тогава. Впоследствие Мартинатора наложи темпо, което се оказа непосилно за неговите съперници и напълно заслужено спечели своя втори спринт за годината.

Втори финишира стартиралият от полпозишъна Франческо Баная, който в началото се озова зад Мартин и неговия съотборник в Априлия Марко Бедзеки. Заводският пилот на Дукати обаче се възползва от грешката, която лидерът в шампионата Бедзеки допусна в седмия завой в третата обиколка, за да го изпревари и да се изкачи на втората позиция, на която и финишира в трети пореден спринт.

За Бедзеки остана третото място, което е и неговият най-добър спринтов резултат от началото на сезона. До момента италианецът, който има три победи и едно второ място в неделните състезания, имаше три отпадания и едно четвърто място в спринтовете. Днес обаче той се опази от по-сериозни неточности, за да спечели ценни седем точки за генералното класиране.

Зад него Педро Акоста се пребори с първия от представителите на домакините Фабио Куартараро, за да финишира на четвъртата позиция, а шампионът за 2021 година допълни петицата. Място в зоната на точките в края на спринта намериха още Жоан Мир, Ай Огура, Алекс Маркес и Диого Морейра.

Марк Маркес се движеше седми малко преди финала, но испанецът не завърши, след като падна в края на предпоследния тур. По този начин трудното начало на сезона за световния шампион продължи и днес, напълно заличавайки добрите впечатления от квалификацията сутринта, когато той постави нов абсолютен рекорд на „Бугати“.

В генералното класиране в MotoGP лидер с общо 108 точки продължава да е Бедзеки, който води с шест пункта пред съотборника си Мартин. На третата позиция със 72 пункта се върна Акоста, който се възползва от трудния спринт на Фабио Ди Джанантонио, за да изпревари италианеца. Пилотът на VR46 Дукати потегли ужасяващо, след което направи и едно падане в третия завой и остана без точки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман

Състезанието за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за 15:00 часа българско време в утрешния ден и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Снимки: Gettyimages