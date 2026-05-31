  Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

  • 31 май 2026 | 10:22
Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Ланча Ипсилон HF Rally2) спечели рали „Япония“ в своята група WRC2 и това го изведе начело в класирането за световната титла.

Това е шеста победа на Грязин в WRC2 и първа за него от 2024 година насам, когато той пак спечели в Япония.

Грязин води оспорвана битка с испанския ас на Тойота Алехандро Кахон, като двамата се откъснаха напред пред всички останали в WRC2.

Грязин започна последния ден на рали „Япония“ с аванс от 5,7 точки пред Кахон, който в първата отсечка днес го победи с 1,5 секунди, но в следващия етап Николай му върна 1,4 секунди.

В двата суперспециални етапа в средата на деня разликата им беше 0,1 секунда – в „Курагейке 1“ двамата дадоха равно време, а във второто минаване на 2,5-километровия етап Грязин взе малък аванс.

В предпоследната отсечка на ралито – „Нуката 2“ (20,49 км) Кахон изпревари Грязин с 2,9 секунди и преди последните 13,98 състезателни километра авансът на Николай се сви на 2,8 секунди.

Но в последната отсечка – второто минаване на „Езерото Микавако“ Кахон допусна грешка малко преди финала, завъртя се, но се размина със сериозен удар и успя да завърши, като това му стигна само за второто място.

На финала Грязин триумфира с аванс от 18,3 секунди, а топ 3 допълни представителят на програмата за млади пилоти на Тойота Юки Ямамото, който взе първия си подиум в WRC2.

Рали „Япония“ е четвъртото състезание, номинирано от Грязин за WRC2 шампионата, като досега той имаме едно трето и две шести места и сега излиза начело с 56 точки, с 4 повече от съотборника му в Ланча Йоан Росел. Трети, също с 52 точки е Лео Росел със Ситроен, с 52 пункта е и четвъртият в класирането Рупе Корхонен (Тойота).

