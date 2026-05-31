С третата си победа в рали „Япония“ Елфин Еванс увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) при преполовяването на сезон 2026.
След първите седем от общо 14 кръга уелският пилот на Тойота е лидер в битката за титлата с актив от 151 точки и аванс от 20 пред съотборника си Такамото Кацута. Тройката с пасив от 49 пункта оформя още един пилот на Тойота – Оливър Солберг, който в Япония записа третото си отпадане в последните четири ралита, но все пак взе 10 точки, след като беше над всички в неделния ден.
Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“
Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония“:
Елфин Еванс – 151 точки
Такамото Кацута – 131
Оливър Солберг – 102
Сами Паяри – 96
Себастиен Ожие* – 90
Адриен Фурмо – 89
Тиери Нювил – 73
Хейдън Падън* – 21
Есапека Лапи* – 21
Йоан Росел** – 20
Лео Росел** – 18
Джон Армстронг – 14
Роберт Вирвес** – 10
Николай Грязин** – 10
Дани Сордо* – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Алехандро Качон** – 7
Джошуа Макърлийн – 7
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 4
Мартинс Сескс* – 2
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Теему Сунинен** – 1
Ромет Юргенсон** – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
