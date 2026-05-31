Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

С третата си победа в рали „Япония“ Елфин Еванс увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) при преполовяването на сезон 2026.

След първите седем от общо 14 кръга уелският пилот на Тойота е лидер в битката за титлата с актив от 151 точки и аванс от 20 пред съотборника си Такамото Кацута. Тройката с пасив от 49 пункта оформя още един пилот на Тойота – Оливър Солберг, който в Япония записа третото си отпадане в последните четири ралита, но все пак взе 10 точки, след като беше над всички в неделния ден.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония“:

Елфин Еванс – 151 точки Такамото Кацута – 131 Оливър Солберг – 102 Сами Паяри – 96 Себастиен Ожие* – 90 Адриен Фурмо – 89 Тиери Нювил – 73 Хейдън Падън* – 21 Есапека Лапи* – 21 Йоан Росел** – 20 Лео Росел** – 18 Джон Армстронг – 14 Роберт Вирвес** – 10 Николай Грязин** – 10 Дани Сордо* – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Алехандро Качон** – 7 Джошуа Макърлийн – 7 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 4 Мартинс Сескс* – 2 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Теему Сунинен** – 1 Ромет Юргенсон** – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

