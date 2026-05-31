  Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

  • 31 май 2026 | 11:18
С третата си победа в рали „Япония“ Елфин Еванс увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) при преполовяването на сезон 2026.

След първите седем от общо 14 кръга уелският пилот на Тойота е лидер в битката за титлата с актив от 151 точки и аванс от 20 пред съотборника си Такамото Кацута. Тройката с пасив от 49 пункта оформя още един пилот на Тойота – Оливър Солберг, който в Япония записа третото си отпадане в последните четири ралита, но все пак взе 10 точки, след като беше над всички в неделния ден.

Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония“:

  1. Елфин Еванс – 151 точки

  2. Такамото Кацута – 131

  3. Оливър Солберг – 102

  4. Сами Паяри – 96

  5. Себастиен Ожие* – 90

  6. Адриен Фурмо – 89

  7. Тиери Нювил – 73

  8. Хейдън Падън* – 21

  9. Есапека Лапи* – 21

  10. Йоан Росел** – 20

  11. Лео Росел** – 18

  12. Джон Армстронг – 14

  13. Роберт Вирвес** – 10

  14. Николай Грязин** – 10

  15. Дани Сордо* – 10

  16. Гас Грийнсмит** – 8

  17. Алехандро Качон** – 7

  18. Джошуа Макърлийн – 7

  19. Фабрицио Салдивар** – 6

  20. Роберто Дапра** – 6

  21. Роопе Корхонен** – 5

  22. Андреас Микелсен** – 4

  23. Мартинс Сескс* – 2

  24. Диего Домингес** – 2

  25. Артур Пеламор** – 2

  26. Матео Фонтана*** – 2

  27. Ерик Камий** – 1

  28. Емил Линдхолм** – 1

  29. Теему Сунинен** – 1

  30. Ромет Юргенсон** – 0

  31. Грегоар Мюнстер* – 0

  32. Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Снимки: Sportal.bg

