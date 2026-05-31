Маркес е намерил просто доказателство за правилното си възстановяване след спринта

Марк Маркес разкри, че е получил много просто доказателство за това, че неговото възстановяване след коригиращата операция на дясното рамо върви правилно, след края на вчерашния спринт на „Муджело“.

Припомняме, че световният шампион пропусна последните четири кръга от сезон 2025 заради травмата, която получи в Индонезия само седмица, след като си гарантира световната титла. Той се завърна на стартовата решетка в началото на годината, но беше видимо, че испанецът не се чувства на 100% и поради тази причина той се подложи на коригираща операция за изваждане на два винта по-рано този месец.

Първоначално тази операция трябваше да се проведе след Гран При на Каталуния, но беше изтеглена с повече от седмица заради травмата, която Маркес получи на дясното си стъпало след падането си в края на спринта в Льо Ман. Заради нея пилотът на Дукати пропусна състезанието във Франция и целия уикенд в Барселона, но се завърна за Гран При на Италия тази седмица.

Самият Маркес обясни неколкократно в хода на уикенда на „Муджело“, че все още не смята, че е на 100%, но е видял положителен знак за възстановяването си след вчерашния спринт от 11 обиколки. В него испанецът завърши на петата позиция, на девет секунди зад победителя Раул Фернандес.

„Вчера усещах болка – каза Маркес пред медиите след вчерашния спринт. – Днес не усещам допълнителна болка, просто липса на енергия. Най-позитивното за мен беше, че след спринта аз можех сам да си запиша бележките.

„Шега е, но в последните състезания, аз не можех да хвана лист хартия след спринтовете, защото ръката ми трепереше. Сега виждаме знак, че нервът се връща към нормалното.

„Точно в момента карането си е усилие. Не се наслаждавам на това да карам мотора в тези условия. Но основната ми цел е да се подобря за в бъдеще, за да мога да му се наслаждавам“, добави още световният шампион.

Снимки: Gettyimages

