Елфин Еванс спечели за трети път рали „Япония“

Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс спечели днес за трети път рали „Япония“, 7 кръг от Световния рали шампионат (WRC). Еванс излезе начело във втората отсечка и задържа лидерството до последния 20 етап, като в хода на битката отпадна най-сериозния му съперник Оливър Солберг (Тойота), който катастрофира в 10 отсечка.

Днес световният шампион Себастиен Ожие (Тойота) топеше в почти всички етапи аванса на Еванс, но на финала остана на 12,8 секунди от Елфин.

Николай Грязин триумфира в WRC2, поведе в класирането за световната титла

Решаващият аванс на Еванс дойде още във втората отсечка – второто минаване на „Тунела Исегами“ и оттам нататък той поддържаше аванса си. Уелсецът изпревари в този почти 25-километров етап със 7,5 секунди Солберг и с 16,7 секунди Ожие, като французинът още снощи заяви, че няма как да стопи аванса на лидера, който беше 17,8 секунди.

Сами Паяри (Тойота) завърши трети в рали „Япония“ и записа петия си подиум от 7 старта тази година, а след него остана Такамото Кацута (Тойота), който изостана още в първата отсечка и остана без шанс за подиума.

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Най-напред от пилотите на Хюндай стигна Адриен Фурмо – пети, следван от двамата си съотборници Тиери Нювил и Хейдън Падън, а М-Спорт успя да вкара двама пилоти в топ 10: Джон Армстронг

е 8-и, а Джошуа Макърлийн – 10-и. Между тях остана победителят в WRC2 Николай Грязин (Ланча).

С тази победа Еванс увеличи на 20 точки аванса си пред Кацута в битката за световната титла, а Солберг, който днес спечели Супер неделята и пауър стейджа, е вече на 49 точки от лидера.

До края на сезона остават още 7 макадамови ралита, които стартират в края на юни с гръцкото „ЕКО Акрополис“.

Снимки: Gettyimages