Максимо Килес спечели скъсената заради дъжда Гран При на Франция в Moto3

Максимо Килес спечели своята трета победа от началото на сезона в Moto3, след като триумфира по доминантен начин в скъсената заради дъжда надпревара за Гран При на Франция в Льо Ман.

Над пистата „Бугати“ падна обилен дъжд след края на загрявката в MotoGP, което наложи прилагането на процедурата за старт при дъжд в Moto3, тъй като от началото на уикенда пилотите в най-малкия клас не бяха карали на мокро. При процедурата за старт на дъжд изходът от бокса е отворен за 10, вместо за 5 минути, а състезателната дистанция се скъсява с 1/3 – в случая от 20 на 13 обиколки.

При самия старт Килес, който тръгна от второто място, направи отлично потегляне и още в първите метри изпревари Адриан Фернандес, който не направи най-добрия старт от полпозишъна. Впоследствие Килес не допусна грешки и практически кара необезпокояван на до края на състезателната дистанция, за да спечели с аванс от 1.8 секунди пред Фернандес.

По-малкият брат на пилота на Тракхаус Априлия в MotoGP Раул Фернандес се смъкна до шестото място след слабия си старт, но още преди края на първия тур успя да се върне до втората позиция, на която и завърши. Във втората половина на дистанцията Фернандес дори беше по-бърз от Килес, но така и не успя да се доближи достатъчно до пилота на Аспар, за да го атакува за първото място.

Трети финишира италианецът Матео Бертеле, който стигна до подиума, въпреки че трябваше да минава през дългата обиколка преди средата на състезанието. Причината Бертеле да бъде наказан беше фактът, че той скъси десетия завой в началните турове, но дори и след санкцията си той запази третата позиция, на която се беше изкачил от деветото си място на старта.

Веда Пратама и Джоел Естебан оформиха челната петица, а в топ 10 зад тях влязоха още Гуидо Пини, Адриан Крусес, Давид Алманса, Еди О'Шей и Хаким Даниш. Рюсей Яманака, Валентин Пероне, Марко Морели, Лео Раместорфер и Брайън Уриарте оформиха зоната на точките в надпреварата за Гран При на Франция в Moto3.

От тях Морели, Пероне и Уриарте сториха това, въпреки че в даден момент от състезанието бяха на земята. Морели и Пероне направиха по една падане, а Уриарте цели две, от които първото беше още в първия завой на надпреварата.

В генералното класиране лидер със 115 от възможните 125 точки след първите пет кръга за сезона е днешният победител Килес, който води с цели 46 пункта пред Фернандес. Тройката с пасив от 62 точки оформя Алваро Карпе, който беше сред пилотите, които не завършиха след падания в Льо Ман.

Сезонът в Moto3 ще продължи още следващата седмица с надпреварата за Гран При на Каталуния на едноименната писта край Барселона.

Снимки: Gettyimages