Това беше още една магична вечер в Мюнхен, радва се Дезире Дуе

Крилото на Пари Сен Жермен Дезире Дуе заяви след равенството срещу Байерн (Мюнхен) в Германия и класирането за финала в Шампионската лига, че това е била още една магична вечер след спечеления финал на турнира в същия град преди година. Френският състав постигна равенство 1:1 в реванша от полуфиналите, което бе достатъчно, за да преодолее баварците.

„Беше изключителен мач. Още една магична вечер в Мюнхен срещу страхотен отбор. Трябва също да ги поздравим. Това са мачовете, които мечтаем да играем, откакто сме били деца. Сега ще се насладим на това заедно. Не можем да печелим през цялото време с изключителна игра. Днес се защитавахме много добре. Това е нашата сила - способни сме да атакуваме и да се защитаваме“, коментира Дуе пред Canal+. По повод предстоящия сблъсък срещу английския Арсенал в края на май, френският национал заяви: „Ще бъде много труден финал срещу Арсенал, който също е много добър тим.“

С отстраняването на Байерн, ПСЖ стана първият действащ шампион, достигнал до финала на турнира, откакто Реал Мадрид го направи през 2016/17 и 2017/18 - два сезона, в които спечели титлата, след като бе вдигнал трофея и преди това през 2015/16.

