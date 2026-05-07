Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Това беше още една магична вечер в Мюнхен, радва се Дезире Дуе

Това беше още една магична вечер в Мюнхен, радва се Дезире Дуе

  • 7 май 2026 | 11:56
  • 186
  • 0
Това беше още една магична вечер в Мюнхен, радва се Дезире Дуе

Крилото на Пари Сен Жермен Дезире Дуе заяви след равенството срещу Байерн (Мюнхен) в Германия и класирането за финала в Шампионската лига, че това е била още една магична вечер след спечеления финал на турнира в същия град преди година. Френският състав постигна равенство 1:1 в реванша от полуфиналите, което бе достатъчно, за да преодолее баварците.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

„Беше изключителен мач. Още една магична вечер в Мюнхен срещу страхотен отбор. Трябва също да ги поздравим. Това са мачовете, които мечтаем да играем, откакто сме били деца. Сега ще се насладим на това заедно. Не можем да печелим през цялото време с изключителна игра. Днес се защитавахме много добре. Това е нашата сила - способни сме да атакуваме и да се защитаваме“, коментира Дуе пред Canal+. По повод предстоящия сблъсък срещу английския Арсенал в края на май, френският национал заяви: „Ще бъде много труден финал срещу Арсенал, който също е много добър тим.“

С отстраняването на Байерн, ПСЖ  стана първият действащ шампион, достигнал до финала на турнира, откакто Реал Мадрид го направи през 2016/17 и 2017/18 - два сезона, в които спечели титлата, след като бе вдигнал трофея и преди това през 2015/16.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

  • 7 май 2026 | 06:47
  • 3699
  • 4
ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

  • 7 май 2026 | 06:22
  • 3459
  • 2
Луис Енрике: Много сме щастливи

Луис Енрике: Много сме щастливи

  • 7 май 2026 | 05:42
  • 6796
  • 9
Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

  • 7 май 2026 | 05:19
  • 4808
  • 5
Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

  • 7 май 2026 | 04:36
  • 9840
  • 10
Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

  • 7 май 2026 | 03:56
  • 3441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 2726
  • 4
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 5957
  • 17
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 78540
  • 559
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 115178
  • 255
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 6531
  • 8
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2996
  • 0