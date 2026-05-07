Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Ал-Хелаифи: Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове

Ал-Хелаифи: Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове

  • 7 май 2026 | 11:50
  • 303
  • 0
Ал-Хелаифи: Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове

Отборът на Пари Сен Жермен се е научил как да издържа на постоянен натиск, за да печели, коментира полузащитникът на парижани Жоао Невеш, след като настоящите носитела на трофея удържаха Байерн Мюнхен за равенство 1:1 в реванша от полуфиналите в Шампионската лига в сряда вечер. Така ПСЖ се класира за финала в Будапеща с общото 6:5 срещу Байерн и ще се изправи срещу Арсенал в големия мач за титлата в надпреварата. „Знаем как да се справяме с трудностите. Готови сме за това, което предстои. Дори с контузии, всички футболисти са готови да играят. Така се изгражда страхотен отбор“, заяви Невеш, цитиран от агенция "Ройтерс".

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи приветства успеха като продължение на развитието на клуба след спечелването на купата в турнира за първи път миналия сезон. „Написахме история тук миналата година и искаме да продължим да пишем историята на ПСЖ. Нашата мечта е да спечелим за втори път. Звездата е отборът. Всеки иска да се бори. Това е футболът, това е Пари Сен Жермен“, каза Ал-Хелаифи. „Великолепно е. Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове. Тази вечер чувахме само нашите фенове. Те са най-добрите“, добави президентът на френския клуб.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

  • 7 май 2026 | 06:47
  • 3699
  • 4
ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

  • 7 май 2026 | 06:22
  • 3459
  • 2
Луис Енрике: Много сме щастливи

Луис Енрике: Много сме щастливи

  • 7 май 2026 | 05:42
  • 6796
  • 9
Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

  • 7 май 2026 | 05:19
  • 4807
  • 5
Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

  • 7 май 2026 | 04:36
  • 9840
  • 10
Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

  • 7 май 2026 | 03:56
  • 3441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 2726
  • 4
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 5957
  • 17
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 78540
  • 559
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 115178
  • 255
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 6530
  • 8
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2996
  • 0