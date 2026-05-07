Ал-Хелаифи: Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове

Отборът на Пари Сен Жермен се е научил как да издържа на постоянен натиск, за да печели, коментира полузащитникът на парижани Жоао Невеш, след като настоящите носитела на трофея удържаха Байерн Мюнхен за равенство 1:1 в реванша от полуфиналите в Шампионската лига в сряда вечер. Така ПСЖ се класира за финала в Будапеща с общото 6:5 срещу Байерн и ще се изправи срещу Арсенал в големия мач за титлата в надпреварата. „Знаем как да се справяме с трудностите. Готови сме за това, което предстои. Дори с контузии, всички футболисти са готови да играят. Така се изгражда страхотен отбор“, заяви Невеш, цитиран от агенция "Ройтерс".

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи приветства успеха като продължение на развитието на клуба след спечелването на купата в турнира за първи път миналия сезон. „Написахме история тук миналата година и искаме да продължим да пишем историята на ПСЖ. Нашата мечта е да спечелим за втори път. Звездата е отборът. Всеки иска да се бори. Това е футболът, това е Пари Сен Жермен“, каза Ал-Хелаифи. „Великолепно е. Имаме най-добрия треньор в света, най-добрите фенове. Тази вечер чувахме само нашите фенове. Те са най-добрите“, добави президентът на френския клуб.

