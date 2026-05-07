Капитанът на ПСЖ призова: Трябва да запазим същия дух и манталитет

  • 7 май 2026 | 11:42
"Трябва да запазим същия дух и манталитет от миналата година", каза капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос пред медиите след равенството на тима му при гостуването на Байерн Мюнхен (1:1), довело до класирането за втори пореден финал в Шампионската лига. "Първият път беше трудно, но втори пореден бе още по-трудно", смята 31-годишният бразилец, който смята, че е важно отборът да вдигне трофея за втора поредна година.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

"Сблъсъкът с Байерн бе един от най-трудните. Те пробваха всичко срещу нас - нападаха ожесточено, опитаха с контраатаки, с владеене на топката. Извадиха ни от зоната ни на комфорт", категоричен е той.Маркиньос ще изиграе своя трети финал в Шампионската лига за 13 години. "Осъзнавам след всички години, които прекарах тук, колко е трудно. Младите може би не си дават толкова сметка, защото последните ни три години бяха хубави и силни. Но аз съм видял много неща", припомни Маркиньос.

