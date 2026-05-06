Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде интервю за испанския вестник AS, след като изведе "сините" до шампионската титла в България.

"Хулио Веласкес Сантяго успя да влезе в историята на българския футбол. Спечелването на шампионската титла с Левски бележи нова ера в най-новата история на първенството. След 14-годишна хегемония на Лудогорец, испанският треньор и неговите войници намериха правилния път, за да се увенчаят с шампионската корона", отбелязва изданието.

В деня след големия успех испанският наставник сподели своите усещания от триумфа, процеса, който е преживял в България, и как опитът му в Испания му е помогнал да промени своята треньорска нагласа. Той също така отдели момент, за да изрази мнението си за испанския национален отбор преди предстоящото световно първенство.

Как се чувства Хулио Веласкес след такова постижение?

- Много съм доволен, много щастлив. Най-вече защото това е клуб с прекрасна история, който от много години не беше печелил шампионата. Цели 17 години без титла. Щастлив съм за феновете, за служителите и за играчите. За всички. Вчера беше един много щастлив и красив ден.

Какъв беше процесът на съревнование с гигант, който има двойно по-голям бюджет и 14-годишна хегемония в първенството?

- Бюджетът им е повече от двоен. Не мога да кажа с точност, но разликата е почти едно към четири. Същото важи и за ЦСКА. Очевидно, когато един клуб успее да спечели 14 поредни титли, това показва разликата между него и останалите. От много години не бяхме печелили и това създава едно сложно усещане у феновете. От миналия сезон насам се справяме много добре. Не е лесно да побеждаваш един и същ отбор. Успяхме в този период да бъдем най-добрите.

Този сезон имах известни притеснения дали ще можем да се състезаваме последователно в четвъртък и неделя. Групата се адаптира чудесно към този състезателен обем. Това беше процес на вяра в модела, на стремеж да бъдем проактивни с топка и без топка, и играчите приеха идеята. Много съм им благодарен за момента, който ни подариха, и за това, че осъществиха тази идея по прекрасен начин.

Титлата беше спечелена четири кръга преди края. Развръзката беше ли по-лесна, отколкото очаквахте?

- Беше много сложно. Бюджетната разлика с Лудогорец и ЦСКА е много голяма. Аз силно вярвам в тази група. Основното беше да се даде приоритет на колектива пред „аз“-а. Съвременният футбол, отвъд системите и структурите, се състои в разбирането на пространствата, когато атакуваш и когато се защитаваш. И да знаеш как да се движиш в тези пространства. Трябва играчите да се чувстват комфортно, без да се върви срещу тяхната природа. Всичко това създава несигурност у съперниците.

Струва ми се брутално, че успяхме да спечелим шампионата в този контекст: четири кръга преди края и след толкова много време. Отдавам огромна заслуга на момчетата.

А сега идва Шампионската лига, нали?

- Да. Сега е време да се насладим на това постижение. Остават четири кръга и трябва да покажем добро лице. Трябва да се насладим на момента. Разхождах се със съпругата и сина си из града и е невероятно. Сега трябва да завършим сезона и да мислим за следващия. Ще играем в предварителните кръгове на Шампионската лига. Миналата година вече играхме в тези на Лига Европа.

Левски отдавна не е влизал в групова фаза. Миналата година стигнахме до осмия мач, бяхме на една крачка. Ще видим какви са възможностите на клуба, който е в процес на промяна. Президентът остава същият, но влезе нов собственик. Ще се опитат да построят нов стадион. Всичко това е важно, за да може клубът да продължи да прави стъпки напред. Важно е нещата да се правят така: с последователност и смисъл.

В българската преса се говори за смяна на цикъла. Будьо/Глимт изненада Европа този сезон, но това е проект, който се гради от няколко години. Виждате ли паралел в този случай? Усещате ли, че това може да е смяна на цикъла?

- Промяната съществува в момента, в който нарушиш хегемонията на Лудогорец, дори и при съществуващата бюджетна реалност. Нещата се правят със здрав разум. Пристигнахме миналата година, поехме отбора в сложна ситуация и първата стъпка беше да станем вицешампиони, нещо, което не се беше случвало от девет години. В Европа бяхме напът да елиминираме Брага, който е близо до финала на Лига Европа. Постепенно се правят стъпки напред.

С годините човек разбира и се научава, че стабилността е фундаментална, за да растеш, да се развиваш и да се бориш. Реалността в момента е много красива, но ще трябва да видим коя е следващата стъпка. Вярно е, че сега новият собственик иска да направи още една крачка напред в бюджетно отношение и това да се прехвърли към състава.

Футболът е много сложен и сега трябва да останем здраво стъпили на земята. Развитието трябва да се основава, повтарям, на смисъл и последователност. През октомври ни предложиха подновяване на договора. Сметнахме, че е подходящият момент да преподпишем до юни 2028 г.

Каква беше ролята на голмайстора на първенството Евертон Бала, който отбеляза 17 гола?

- Ще използвам въпроса, за да се изразя по същия начин: нашата основа беше групата. Беше колективът. Случаят с Евертон е за момче, което дойде от бразилската Серия Д. Един аспект от професията, който ме изпълва с огромно удовлетворение, е когато футболистите успяват да се развиват и да растат. Това, което казвам сега, се доказва с пълна сила.

Миналия сезон Евертон Бала вкара седем гола. Тази година достигна до сериозни цифри, без дори да е нападател. През сезона игра като атакуващ полузащитник, крило и дори като фалшива деветка. Аз силно вярвам в универсалните играчи в съвременния футбол. Днес трябва да разбираш пространствата, да ги заемаш и да използваш здравия разум. Универсалните играчи могат да се адаптират според нуждите на мача. Те израснаха много и ни дадоха изключително много. Като треньор и за целия щаб е повод за гордост, когато играчите растат и повишават стойността си.

Това ли е най-важният проект в кариерата ви?

- Не е сравнимо. Когато човек натрупа опит с годините, спира да мисли за бъдещето или за миналото. Миналото служи само за учене, израстване и размисъл. Няма два еднакви момента, всеки има своите особености. Започнах да тренирам много млад и съм имал опит извън Испания и в почти всички категории на испанска територия. В повечето от тези проекти ми се е налагало да работя упорито, да избягвам изпадания и да се боря за други неща.

На пети януари миналата година подписах с Левски с цел да печелим мачове. Смятах го за най-важния проект. Вярвам, че взех правилното решение и че много се насладихме на процеса. Вчера спечелихме титлата, а в ежедневието се чувстваме удовлетворени от работата с групата, от тренировките и постиженията.

След толкова години борба за избягване на изпадане в Испания, Португалия, Италия... възможността сега да се боря за други цели е различна, но не и по-важна.

Какви са плановете ви за бъдещето? Имате ли несбъднати мечти?

- Както казах и преди, в крайна сметка след толкова години в треньорството се научаваш да се фокусираш върху настоящето. Футболът и животът те учат на това. Преди ми се случваше постоянно да мисля за следващата седмица, за следващата година. С това губиш фокус от важното. Бъдещето често е неконтролируемо. Не мисля отвъд ежедневието. Опитвам се да бъда щастлив сега с професията си и да се чувствам реализиран с това, което правя. Оттам нататък ще видим.

Подновихме договора си миналия октомври до 2028 г. Много съм благодарен на клуба. Знаейки, че футболът е много динамичен, сега сме много щастливи в града. Вчерашният ден беше огромен успех за всички. Трябва да продължим да работим, за да ставаме по-добри всеки ден. Каквото има да се случва в бъдеще, ще се случи. Човек трябва да е благодарен за мястото, където работи, и да мисли за настоящето.

И накрая, как виждате Испания на Световното първенство?

- Виждам националния отбор много добре. Смятам, че селекционерът и неговият екип вършат страхотна работа, придавайки последователност на процеса, за който толкова много говорихме. Имаме невероятни играчи, прекрасно е да разполагаш с толкова добри футболисти на всички позиции. Не трябва обаче да забравяме, че само един печели. Франция, Англия, Аржентина, Бразилия... не искам да пропусна никого. Португалия също е страхотен отбор. Има много добри национални отбори.

Ние сме един от фаворитите. Надявам се да се насладим на играта и да има малко контузии.