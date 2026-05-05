Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е хванал окото на клубове от Западна Европа. Това обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X. Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе "сините" до шампионската титла преди няколко дни на "Герена".

Левски предлага нов договор на Сангаре

"Испанският треньор Хулио Веласкес спечели титлата на България с Левски София, слагайки край на 14-годишното царуване на Лудогорец. Левски София печели титлата за първи път от 17 г. За 44-годишния треньор ще има интерес от Европа това лято", написа британецът относно Дон Хулио.

Spanish coach Julio Velázquez won the

Bulgarian title with Levski Sofia ending Ludogorets’ 14-year reign.



First time Levski Sofia has won the title in 17 years.



44-year-old coach has interest from Europe this summer.🇪🇸 pic.twitter.com/zzKIAKusc1 — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 5, 2026