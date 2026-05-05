Макун за титлата на Левски: Целият град празнува! Радвам се за това, което направихме за хората

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Привържениците се радват за възраждането на българския гигант Левски и целият град празнува, заяви защитникът Кристиан Макун в интервю за avsphotoreport.com относно спечелената титла през уикенда. "Сините" детронираха 14-кратния шампион Лудогорец, който ще срещнат в събота на стадион "Георги Аспарухов".

"Българското първенство не е лесно и е доминирано от друг отбор близо 15 години, така че се гордеем с това, което постигнахме. Аз лично вложих много сили, за да накарам хората във Венецуела да се гордеят с мен. Благодаря на Господ, че получих възможност да стана шампион", каза той.

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Макун бе основен футболист на Левски през този сезон с 21 мача и един гол в efbet Лига. Венецуелецът получи контузия през месец декември и това повлия на представянето му през пролетта, но той се върна в титулярния състав на финалната права.

"Радвам се, че запазих постоянство през годината. Бях на ниво още от подготовката и европейските турнири. Преминах през контузия, завърнах се и дадох всичко от себе си, за да постигнем целите ни", каза още защитникът.

Заливат новата власт в Левски с оферти за играчи

След като спечели с 1:0 срещу ЦСКА 1948 в събота, Левски стана шампион за 27-ми път и първи от 17 години насам. "Сините" играят непрекъснато пред пълни трибуни, което ще важи и за мача с Лудогорец в събота, когато ще вдигнат титлата. Билетите бяха налични онлайн за секунди, а пред касите се вият опашки от ранните часове на деня.

"Целият град празнува, феновете се радват за възраждането на българския гигант. Радвам се за това, което направихме за хората", добави Макун, за когото титлата с Левски не е първа в кариерата му. През 2018 венецуелецът спечели Торнео Апертура със Самора, а година по-късно вдигна и купата на страната.

"Всеки футболист иска да играе на високо ниво и да печели. Сега станах шампион извън страната ми и съм щастлив. Това изпълва сърцето ми с радост", каза още бранителят.