Кокала: Пратих Веласкес да раздава шезлонги на плажа в кръга на шегата

  • 5 май 2026 | 15:13
Бившият наставник и капитан на Левски Емил Велев заяви, че се е шегувал, когато преди година прати Хулио Веласкес да раздава шезлонги на плажа в Палма де Майорка. Преди няколко дни испанецът изведе "сините" до първа шампионска титла след 2009 г.

"Изчака ни се чакането! Този период от 17 години е много голям. Виждаме, че някои от феновете не са били родени и сега за първи път усещат това нещо. Публиката на Левски е нещо уникално и с право се радват. Нямаше проклятие. Това Тити Папазов го пусна в пространството и вървеше и до днес. Вече няма такова проклятие! Всичко си зависеше от отбора и от обстановката там", каза Кокала пред bTV.

"За шезлонгите съм го казал в рамките на шегата. Имах представа какъв треньор е, къде е бил и в кои страни е работил. Не съм го подценявал в нито един момент и това се видя и сега. Видяхме какви качества притежава. Изцяло беше вглъбен в Левски. Награди го и съдбата да стане шампион. Един път му казах в личен разговор "да се наредиш до мен, да се снимаме". Той каза "добре, добре". В тунела има наредени снимки. Чувството е страхотно и се радвам, че съм го изживял. Сега сигурно и той е на седмото небе, защото за първи път става шампион", добави бившият треньор на "сините".

