Кокала: Пратих Веласкес да раздава шезлонги на плажа в кръга на шегата

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Бившият наставник и капитан на Левски Емил Велев заяви, че се е шегувал, когато преди година прати Хулио Веласкес да раздава шезлонги на плажа в Палма де Майорка. Преди няколко дни испанецът изведе "сините" до първа шампионска титла след 2009 г.

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

"Изчака ни се чакането! Този период от 17 години е много голям. Виждаме, че някои от феновете не са били родени и сега за първи път усещат това нещо. Публиката на Левски е нещо уникално и с право се радват. Нямаше проклятие. Това Тити Папазов го пусна в пространството и вървеше и до днес. Вече няма такова проклятие! Всичко си зависеше от отбора и от обстановката там", каза Кокала пред bTV.

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

"За шезлонгите съм го казал в рамките на шегата. Имах представа какъв треньор е, къде е бил и в кои страни е работил. Не съм го подценявал в нито един момент и това се видя и сега. Видяхме какви качества притежава. Изцяло беше вглъбен в Левски. Награди го и съдбата да стане шампион. Един път му казах в личен разговор "да се наредиш до мен, да се снимаме". Той каза "добре, добре". В тунела има наредени снимки. Чувството е страхотно и се радвам, че съм го изживял. Сега сигурно и той е на седмото небе, защото за първи път става шампион", добави бившият треньор на "сините".