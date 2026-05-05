Веласкес сложи край на дългото пътуване на Левски през пустинята, горди са в родния му край

В света на футбола има държави, в които доминацията на един отбор е почти тиранична. България беше една от тях, след като Лудогорец натрупа четиринадесет поредни шампионски титли. Беше и натрупа – в минало време. Защото тази смазваща доминация приключи този уикенд. И всичко това благодарение на един испанец от Валядолид: Хулио Веласкес. Бившият наставник на втория отбор на Валядолид успя да сложи край на това царуване и същевременно на сушата за Левски, който, макар и да е вторият най-титулуван клуб в страната, не беше печелил титлата от седемнадесет години.

Така започва анализът на журналиста Хесус Домингес от “Ел Норте де Кастийя” - популярно регионално издание от родния край на наставника в Испания.

Пристигнал в България през зимата на 2025 г., за по-малко от година и половина Веласкес записа името си със златни букви в историята на Левски. През миналия сезон, само за четири месеца, той превърна отбора във вицешампион – нещо, което не се беше случвало от десетилетие. През настоящата кампания той направи още една крачка напред, спечелвайки титлата, и то четири кръга преди края. След безупречен редовен сезон, в който изпревари Лудогорец с десет точки, Левски влезе в шампионската фаза със солиден аванс и още по-голяма решителност. Две победи в първите два кръга от тази фаза го изстреляха в небесата. С четиринадесет точки преднина пред втория в класирането, титлата вече е сигурна.

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

От Европа до титлата

Левски е вторият най-успешен отбор в България, но от 2009 г., когато спечели последната си титла и суперкупата, беше добавил към витрината си само една Купа на България през 2022 г. Това беше дълго пътуване през пустинята, в която отборът дори не успяваше да бъде достоен съперник на Лудогорец, често заемайки позиции, които не отговаряха на историята му. Всичко това приключи с добрата работа на Веласкес, който бързо намери общ език с клуба, поднови договора си до 2028 г. и сега има ново голямо предизвикателство: да го върне в групова фаза на европейски турнир след петнадесетгодишно отсъствие.

Левски опита да го направи през настоящия сезон, но имаше нещастието да се изправи срещу Брага в предварителните кръгове на Лига Европа. „Сините“ поставиха „воините от Миньо“ под напрежение, като запазиха равенството в сблъсъка до продълженията, където гол в 104-тата минута на испанеца Фран Наваро сломи съпротивата им. Времето обаче показа колко сериозно са затруднили португалците, като се има предвид, че те са само на крачка от финала (този четвъртък играят реванш от полуфиналите в Германия срещу Фрайбург след победа с 2:1 в първия мач).

21

Роден в Саламанка, но с душа на „пуселано“ (човек от Валядолид - бел.ред.)

Често за Хулио Веласкес се говори като за човек от Саламанка и това е разбираемо, тъй като е роден в този град през 1981 г. Той обаче се чувства и като жител на Валядолид, тъй като там израства и започва треньорската си кариера в клубове като Сан Николас, УД Сур, Бетис КФ и КД Лагуна. Поради футболни стечения на обстоятелствата той напуска родния си край, за да продължи да се развива като треньор, преди да се завърне в структурите на Валядолид през 2009 г. Тогава той заменя Хуан Карлос Перейра начело на юношите до 19 години, а след това поема втория отбор благодарение на вътрешното повишение, което изпраща Онисимо Санчес в първия тим.

Начело на дубъла на „бяло-виолетовите“ той преживява тъжен плейоф за промоция в тогавашната Сегунда Дивисион Б срещу Лянес, в който отборът му е елиминиран въпреки победата с 2:1 като гост в първия мач и последвалата загуба с 1:3 на стадион „Хосе Сория“. След това разочарование той си тръгва, за да не води повече отбор в родния си град, и започва пъстра кариера в Поли Ехидо. Тя го отвежда до Първа и Втора дивизия на Испания, където води отбори като Алавес, Виляреал, Бетис и Реал Сарагоса – последният му клуб в Испания, от който е уволнен през март 2024 г. след загуба именно във Валядолид. Преминава също през Португалия, Нидерландия и Италия, преди да пристигне в България, за да напише история начело на Левски.