Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

Челси се интересува от звездата на Брентфорд Игор Тиаго, твърди бразилската версия на ESPN. Според източника "пчеличките" са наясно, че трудно могат да задържат нападателя, въпреки че през февруари той подписа нов договор с клуба до 2031 година. Това обаче ще даде силни козове на ръководството да поиска много сериозна трансферна сума за бившия играч на Лудогорец. Твърди, че Брентфорд ще търси около 80 милиона паунда за Тиаго, когато закупи от Брюж срещу 30 милиона през две години.

Първият сезон на нападателя в Англия бе белязан от тежката му контузия, но през този той се представя впечатляващо и все още е в битката за голмайсторския приз в Премиър лийг със своите 21 шампионатни гола до момента (б.ред. - Холанд води с три попадения повече). Всичко това не остана незабелязано от Карло Анчелоти, който го повика в националния отбор на Бразилия за контролите през март и април. Той дори вече отбеляза дебютния си гол за "селесао" и ако всичко е наред, най-вероятно ще бъде част от състава за Световното първенство.

Интерес към Игор Тиаго проявяват и Атлетико Мадрид, Ювентус и Милан, твърди същият източник.

Chelsea have made enquiries about Igor Thiago (24/🇧🇷). Brentford want £80m. 💰



🎮 36 Matches

⚽️ 24 Goals

🅰️ 1 Assist



(🎙️ | Felipe Silva, ESPN Brasil) pic.twitter.com/2KD5yx4VFC — Bridgways. (@Bridgways) May 1, 2026