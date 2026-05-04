Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас, който е свързван с мениджърския пост в Челси, не крие, че в един момент от кариерата си би искал да се завърне в Премиър лийг, водейки отбор от английския елит. Според испанеца това е най-силното първенството в света. Фабрегас, който прекара 12 години и половина в Англия като футболист, обаче подчерта, че това може да се случи след доста време.

“Висшата лига е най-добрата лига в света. Винаги съм бил много, много ясен по въпроса. Усещах го като играч, чувствам го като треньор и като фен. Помня как Жозе Моуриньо ми каза един, когато бях в Челси, че може да работи още 30 години. Така че и аз мога да бъда тук, в Комо, още 10 години и след това все още да имам възможност да отида във Висшата лига след 12-15 години.

Футболът е толкова непредсказуем, променя се за една секунда. Един ден си най-добрият. На следващия ден си най-лошият. Така че нека се наслаждаваме на момента. Обичам да се наслаждавам на момента. Красиво е това, което изживяваме тук. Да видим какво ни носи бъдещето.”, заяви Фабреагс в интервю за “Дейли Телеграф”.

Бившият халф осветли нещо важно, което в момента има в Комо, но едва ли би могъл да има, в случай че започне работа в Челси.

“Аз вземам всички футболни решения. Спортният директор е с мен всеки ден и виждаме футбола по един и същи начин. Трансферите? Ние работим с данни, имаме скаути и други неща, но това трябва да е нещо, в което вярвам. Трябва да е играч, в когото съм убеден. Толкова съм щастлив и имам късмет, че имаме президент, който ми има пълно доверие и ми е дал увереност да взема всички футболни решения. Това за мен е наистина важно”.