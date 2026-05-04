Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 429
  • 0
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас, който е свързван с мениджърския пост в Челси, не крие, че в един момент от кариерата си би искал да се завърне в Премиър лийг, водейки отбор от английския елит. Според испанеца това е най-силното първенството в света. Фабрегас, който прекара 12 години и половина в Англия като футболист, обаче подчерта, че това може да се случи след доста време.

“Висшата лига е най-добрата лига в света. Винаги съм бил много, много ясен по въпроса. Усещах го като играч, чувствам го като треньор и като фен. Помня как Жозе Моуриньо ми каза един, когато бях в Челси, че може да работи още 30 години. Така че и аз мога да бъда тук, в Комо, още 10 години и след това все още да имам възможност да отида във Висшата лига след 12-15 години.

Футболът е толкова непредсказуем, променя се за една секунда. Един ден си най-добрият. На следващия ден си най-лошият. Така че нека се наслаждаваме на момента. Обичам да се наслаждавам на момента. Красиво е това, което изживяваме тук. Да видим какво ни носи бъдещето.”, заяви Фабреагс в интервю за “Дейли Телеграф”.

Бившият халф осветли нещо важно, което в момента има в Комо, но едва ли би могъл да има, в случай че започне работа в Челси.

“Аз вземам всички футболни решения. Спортният директор е с мен всеки ден и виждаме футбола по един и същи начин. Трансферите? Ние работим с данни, имаме скаути и други неща, но това трябва да е нещо, в което вярвам. Трябва да е играч, в когото съм убеден. Толкова съм щастлив и имам късмет, че имаме президент, който ми има пълно доверие и ми е дал увереност да взема всички футболни решения. Това за мен е наистина важно”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барела: Гордея се с отбора

Барела: Гордея се с отбора

  • 4 май 2026 | 07:59
  • 841
  • 0
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 4291
  • 1
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 5397
  • 9
Лаутаро Мартинес: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

Лаутаро Мартинес: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

  • 4 май 2026 | 06:28
  • 1579
  • 0
Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

  • 4 май 2026 | 06:02
  • 2469
  • 1
Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

  • 4 май 2026 | 05:00
  • 4685
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 5784
  • 47
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 8581
  • 28
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 7201
  • 13
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 10733
  • 8
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 5397
  • 9
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 4291
  • 1