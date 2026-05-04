Боби Кьосев: Сами си направихме мача интересен, тотално доминирахме

  • 4 май 2026 | 20:00
Наставникът на Вихрен (Сандански) Борислав Кьосев говори след победата с 2:1 срещу Фратрия в дербито от кръга във Втора лига. Бившият треньор на ЦСКА 1948 похвали своите момчета.

"Сили имахме през целия мач, тотално доминирахме. Ще ми е интересно да видя статистиката, но не помня Фратрия да имаха сериозна ситуация, освен нашата грешка. Заслужена победа, щеше да ме е много яд, ако не бяхме спечелили. Момчетата се раздадоха. Доста добре се представихме през кампанията. Имаме още два мача, много трудно - Янтра е от най-постоянните отбори, гостуваме в Габрово. Ако играем като днес, ще се поздравим и в Габрово. Играем агресивно, следваме нашия стил на игра, днес се получи. Стана интересен двубой, обръщане от 0:1, сами си го направихме интересен мача.

Вихрен обърна Фратрия и се върна в битката за второто място

Лео Пимента ни е перлата в отбора, разбира се. Нормално е липсата му да ни се отразява, четири дни беше болен, стисна зъби, даде вдъхновение на отбора, но всички играха добре. Марио Ивов страхотен мач направи, халфовете всичките. Доволен съм от всички. Продължаваме да сме концентрирани на 100%, какво ще стане не знам. Би било хубаво, ако спечелим следващите два мача, но ще видим какво ще стане. Нямаме някаква цел. Имаше мачове, които изпуснахме, сега можеше да е друга ситуацията, но това е", заяви Боце след мача в Сандански.

