Начало на решаващия сблъсък между варненци и плевенчани

Черно море Тича и Спартак Плевен играят помежду си в решаващ сблъсък от четвъртфиналната плейофна фаза на Sesame НБЛ. Двата тима вече си размениха по една домакинска победа и резулаттът в серията е равен - 1-1 победи.

Допълнителна интрига на днешния мача придава и фактът, че двубоят ще се проведе в трета различна зала - Арена Шумен". Причината за това е, че зала "Конгресна" в ДКС във Варна, където се изигра Мач №1 от серията, не е свободна за използване от "моряците" на днешната дата.

Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

Спартак Плевен има общо 4 победи от петте двубоя, които двата тима са изиграли в тазгодишното първенство. В редовния сезон плевенчани на три път надвиха варненци, при това два пъти като гости.

Да видим какво ще се случи тази вечер и кой ще стане последният полуфиналист. Място в следващата фаза вече си осигуриха с по 2-0 победи Рилски спортист, Балкан и Локомотив Пловдив.

Стартови състави:

Черно море Тича: Гафни, Уотсън-Гейл, Уест, Стоянов, Боянов

Спартак Плевен: МакКлауд, Русев, Скот, Браун, П. Иванов,

Снимка: Sesame НБЛ