Начало на решаващия сблъсък между варненци и плевенчани

  • 4 май 2026 | 19:15
Черно море Тича и Спартак Плевен играят помежду си в решаващ сблъсък от четвъртфиналната плейофна фаза на Sesame НБЛ. Двата тима вече си размениха по една домакинска победа и резулаттът в серията е равен - 1-1 победи.

Допълнителна интрига на днешния мача придава и фактът, че двубоят ще се проведе в трета различна зала - Арена Шумен". Причината за това е, че зала "Конгресна" в ДКС във Варна, където се изигра Мач №1 от серията, не е свободна за използване от "моряците" на днешната дата.

Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

Спартак Плевен има общо 4 победи от петте двубоя, които двата тима са изиграли в тазгодишното първенство. В редовния сезон плевенчани на три път надвиха варненци, при това два пъти като гости.

Да видим какво ще се случи тази вечер и кой ще стане последният полуфиналист. Място в следващата фаза вече си осигуриха с по 2-0 победи Рилски спортист, Балкан и Локомотив Пловдив.

Стартови състави:

Черно море Тича: Гафни, Уотсън-Гейл, Уест, Стоянов, Боянов

Спартак Плевен: МакКлауд, Русев, Скот, Браун, П. Иванов,

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимка: Sesame НБЛ

Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

Баскетболистките на Партизан с Купата "Ваня Войнова"

Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Вихрен 1:1 Фратрия, домакините изравниха

