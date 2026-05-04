Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Нови кадри от строежа на стадион "Българска армия" се появиха в социалните мрежи. Акцентите са върху терена, където тревата беше засята, и върху прилежащите площи на съоръжението в Борисовата градина, които придобиват все по-завършен вид. Около сектор "В" се вижда, че подходите към стадиона на ЦСКА са асфалтирани. Остъкляването на сектор "А" е почти завършено.

Грижи се полагат и за терена, който е поливан по график. Активно се работи и по сектора за гости, а и по облагородяването на зоните около "Армията", както и по оформянето на алеите. Напредва се и относно билетния център, който беше издигнат на мястото на старите каси близо до масите за пинг-понг. Очаква се новият стадион на "червените" да бъде открит през септември.