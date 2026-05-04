Треньорът на Фратрия: Вихрен беше по-добрият отбор днес

Старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде говори след загубата на своя тим от Вихрен. “Братлетата” допуснаха обрат и паднаха с 1:2 като гости.

“Вихрен бе по добрият отбор днес, заслужаваше да спечели. Имахме някои добри моменти, в които можехме да вкараме и резултатът да е друг, но не успяхме. Гледаме напред, трябва да забравим този мач, да анализираме и да продължим.

Някои мачове сме по-добри, други не чак толкова. Днес не бях очарован от това, което видях. Играчите също. Липсва ни постоянство, трябва да работим. Искам да доминираме, да държим топката.

Ние излизаме за победа във всеки мач. Мислим мач за мач, ще дадем най-доброто от себе си. Трябва да преследваме, но ще опитаме да вземем резултата, който искаме”, заяви Роде.