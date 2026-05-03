Левски поднася венци пред паметника на Гунди

Утре се навършват 83 години от рождението на един от най-великите футболисти на България - Георги Аспарухов-Гунди. По този повод ръководството на Левски ще поднесе венци пред неговия бюст-паметник.

"Уважаеми привърженици,



В понеделник, 4 май от 10:30 часа представители на ръководството на ПФК „Левски“, юноши от Академия „Левски“, служители, ветерани и привърженици ще поднесат венци и цветя пред бюст-паметника на „синята“ легенда Георги Аспарухов-Гунди на стадион „Георги Аспарухов“ по случай 83-ата годишнина от рождението му", информира официалният сайт на "сините".