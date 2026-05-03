Бойко Величков: Резултатът ни задоволява напълно, но все още имаме да наваксваме

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите след победата с 1:0 над Лудогорец в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Шефът на "армейците" сподели, че този резултат е задоволителен, въпреки че отборът имаше още доста ситуации, които можеше да завърши с гол.

"Все още сме четвърти и все още имаме да наваксваме. Тепърва ще имаме много трудни двубои, които също ще искаме да спечелим, за да можем да сме поне в тройката, за да подсигурим евентуално по друг начин участие в Европа. Имахме достатъчно шансове и като количество, и като качество, за да затворим двубоя доста по-рано. Наистина трябваше да вкараме поне още един гол, защото имахме своите положения. Резултатът ни задоволява напълно.

Стремим се тогава, когато има нещо, да излезе официално от клуба. Така, както е редно. Редно е, за да се осъществи даден трансфер. Успехът обича тишината.

Срещу Лудогорец отборът играе с доста повече агресия. През годините ЦСКА е имал успешни като игрово поведение двубои, но все нещо не му достигаше да победи в един или в поредица от двубои. Хич не ми се иска да правим генерални равносметки. Имаме още много да направим до края на сезона.

С всички отбори, с които предстои да играем, ще бъде нелеко. Като извод от този двубой - най-доброто е, че спечелихме трите точки, за да се доближим максимално до конкурентите. Конкуренцията е нещо много хубаво и много нужно с оглед на всичко, което се случи през последните 14 години. Конкуренцията ще бъде полезна на всички", заяви Величков.