Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: Резултатът ни задоволява напълно, но все още имаме да наваксваме

Бойко Величков: Резултатът ни задоволява напълно, но все още имаме да наваксваме

  • 3 май 2026 | 21:34
  • 355
  • 1

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите след победата с 1:0 над Лудогорец в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Шефът на "армейците" сподели, че този резултат е задоволителен, въпреки че отборът имаше още доста ситуации, които можеше да завърши с гол.

"Все още сме четвърти и все още имаме да наваксваме. Тепърва ще имаме много трудни двубои, които също ще искаме да спечелим, за да можем да сме поне в тройката, за да подсигурим евентуално по друг начин участие в Европа. Имахме достатъчно шансове и като количество, и като качество, за да затворим двубоя доста по-рано. Наистина трябваше да вкараме поне още един гол, защото имахме своите положения. Резултатът ни задоволява напълно.

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава
ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

Стремим се тогава, когато има нещо, да излезе официално от клуба. Така, както е редно. Редно е, за да се осъществи даден трансфер. Успехът обича тишината. 

Янев: Трябва да се радваме на тези победи, защото през годините този отбор не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство
Янев: Трябва да се радваме на тези победи, защото през годините този отбор не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство

Срещу Лудогорец отборът играе с доста повече агресия. През годините ЦСКА е имал успешни като игрово поведение двубои, но все нещо не му достигаше да победи в един или в поредица от двубои. Хич не ми се иска да правим генерални равносметки. Имаме още много да направим до края на сезона.

Брахими: Когато печелиш, получаваш увереност
Брахими: Когато печелиш, получаваш увереност

С всички отбори, с които предстои да играем, ще бъде нелеко. Като извод от този двубой - най-доброто е, че спечелихме трите точки, за да се доближим максимално до конкурентите. Конкуренцията е нещо много хубаво и много нужно с оглед на всичко, което се случи през последните 14 години. Конкуренцията ще бъде полезна на всички", заяви Величков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА без Жордао и Мартино в двата мача срещу ЦСКА 1948

ЦСКА без Жордао и Мартино в двата мача срещу ЦСКА 1948

  • 3 май 2026 | 20:19
  • 3956
  • 1
ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86418
  • 337
Загорец обърна Марица (Милево) накрая

Загорец обърна Марица (Милево) накрая

  • 3 май 2026 | 20:04
  • 797
  • 1
Черноморец и Етър поделиха точките след реми в Несебър

Черноморец и Етър поделиха точките след реми в Несебър

  • 3 май 2026 | 19:54
  • 1194
  • 0
Ком с изразителна победа

Ком с изразителна победа

  • 3 май 2026 | 19:40
  • 715
  • 0
Левски: Здравей, Шампионска лига!

Левски: Здравей, Шампионска лига!

  • 3 май 2026 | 19:33
  • 5966
  • 51
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86418
  • 337
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 54439
  • 170
Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

  • 3 май 2026 | 21:45
  • 2011
  • 0
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 12033
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36299
  • 85
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 28221
  • 28