Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

  • 3 май 2026 | 21:25
  • 1659
  • 6
Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо каза след шампионатното поражение с 0:1 от ЦСКА, че отборът е много далеч от стандартите, които наложи през годините. Специалистът добави, че една от причинате за слабите игри е многото контузени.

“Много сме далеч от стандартите на Лудогорец. Допуснахме грешки, инкасирахме гол. След това създадохме някои положения, но качеството е непостоянно.

Винаги можем да намерим оправдания, но всички трябва да бъдем наясно, че искаме повече от себе си. Енергията беше добра, но можем да бъдем много по-добри.

Когато започнеш по такъв начин срещата е много трудно. Имахме доста контузии по време на тренировки, 9-10 футболисти са аут. Започнахме с най-свежите.

Имахме доста шансове, комбинирахме през центъра, Станич имаше шанс. Това са възможности, които трябва да отбелязваме. Избързвахме в някои ситуации, не използваме точния момент.

Играем в много напрегната програма, имаме 6 дни до мача с Левски и се надявам, че някои ще се завърнат, но трябва да започнем с по-добро представяне на терена. Имаме талантливи състезатели в академията, но да видим как ще се представим докрая. Ще се борим за второто място.

Трябва да бъдем честни и да кажем, че това е най-трудният период. Трябва да подобрим играта си и в защита, и в атака. Не изглеждаме като силен отбор и това е нещо, което трябва да подобрим", завърши Хьогмо.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

ЦСКА без Жордао и Мартино в двата мача срещу ЦСКА 1948

ЦСКА без Жордао и Мартино в двата мача срещу ЦСКА 1948

  • 3 май 2026 | 20:19
  • 3949
  • 1
ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86372
  • 337
Загорец обърна Марица (Милево) накрая

Загорец обърна Марица (Милево) накрая

  • 3 май 2026 | 20:04
  • 797
  • 1
Черноморец и Етър поделиха точките след реми в Несебър

Черноморец и Етър поделиха точките след реми в Несебър

  • 3 май 2026 | 19:54
  • 1192
  • 0
Ком с изразителна победа

Ком с изразителна победа

  • 3 май 2026 | 19:40
  • 712
  • 0
Левски: Здравей, Шампионска лига!

Левски: Здравей, Шампионска лига!

  • 3 май 2026 | 19:33
  • 5959
  • 51
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 86372
  • 337
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 54421
  • 170
Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

Начало на мача: Интер 0:0 Парма, “нерадзурите” играят за Скудетото

  • 3 май 2026 | 21:45
  • 1998
  • 0
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 12005
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 36276
  • 85
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 28207
  • 28