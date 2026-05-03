Хьогмо: Много сме далеч от стандартите, 10 футболисти са аут, не изглеждаме като силен отбор

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо каза след шампионатното поражение с 0:1 от ЦСКА, че отборът е много далеч от стандартите, които наложи през годините. Специалистът добави, че една от причинате за слабите игри е многото контузени.

“Много сме далеч от стандартите на Лудогорец. Допуснахме грешки, инкасирахме гол. След това създадохме някои положения, но качеството е непостоянно.

Винаги можем да намерим оправдания, но всички трябва да бъдем наясно, че искаме повече от себе си. Енергията беше добра, но можем да бъдем много по-добри.

Когато започнеш по такъв начин срещата е много трудно. Имахме доста контузии по време на тренировки, 9-10 футболисти са аут. Започнахме с най-свежите.

Имахме доста шансове, комбинирахме през центъра, Станич имаше шанс. Това са възможности, които трябва да отбелязваме. Избързвахме в някои ситуации, не използваме точния момент.

Играем в много напрегната програма, имаме 6 дни до мача с Левски и се надявам, че някои ще се завърнат, но трябва да започнем с по-добро представяне на терена. Имаме талантливи състезатели в академията, но да видим как ще се представим докрая. Ще се борим за второто място.

Трябва да бъдем честни и да кажем, че това е най-трудният период. Трябва да подобрим играта си и в защита, и в атака. Не изглеждаме като силен отбор и това е нещо, което трябва да подобрим", завърши Хьогмо.

Снимки: Борислав Цветанов