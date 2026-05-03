Лудогорец ще направи шпалир на Левски, Петричев с коментар за кризата и "синята" титла

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев поздрави Левски за спечелената титла и сподели, че разградчани най-вероятно ще направят шпалир на новия шампион, защото "така е редно".

“Очевидно Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Какви са причините - анализираме ги. При всички случаи е необичайно за нас, но и за слепците е видно, че отборът е в тежка криза.

Много са факторите, доста от тях ги знаем какви са, но нито един не е оправдание за представянето на отбора в момента.

Лудогорец се бори за честта си на първо място, защото създаде традиция. Това е отбор, който има много привърженици, които страдат от игровия облик в момента. Тук е момента да се извиня на хората и да им кажа, че ще направим всичко възможно следващия сезон да изглеждаме по различен начин. До края на сезона има още доста мачове. Трябва да вдигнем момчетата и да завоюваме второто място. Ако успеем директно да спечелим квота за Лига на конференциите - би било хубаво, ако не - ситуацията ще бъде доста трудна. Очевидно трябва да си изпием горчивата чаша до дъно. Така че сме готови и за това. Както сме се радвали на всички успехи, така трябва да сме достатъчно силни, за да понесем тежките моменти.

Кои са тези крайни мнения, че Лудогорец приключва? През последните няколко месеа прочетохме доста големи смехории. Лудогорец е клуб вече с традиции и съм убеден, че е с добро бъдеще. В момента сме изпаднали в трудна ситуация. Няма отбор в света, който да не е изпадал в подобни ситуации. Нас също не ни подмина. Всякакви други теории и партенки, които се пускат, по никакъв начин не идват от Лудогорец. Не виждам защо трябва да опровергаваме всяка една глупост, която се пуска в публичното пространство.

Напротив. Лудогорец си има своите цели и ще продължим да вървим напред.

Секо официално ще отсъства до края на сезона заради контузия. Дуа има проблеми, но се надяваме, че ще бъде готов до няколко дни. Нареси също. Причината за отсъствието им е здравословното състояние. Алмейда също почувства болки. Контузиите също бяха една от причините за моментното ни състояние, защото през цялата година не успяхме да разчитаме на някои основни играчи. Ужасно много ни липсва Кайо Видал. Станислав Иванов също е контузен", каза Петричев.

След това той каза дали Лудогорец ще направи шпалир на Левски.

"Честно да ви кажа, ако ме питате - така е редно. Честитя титлата на Левски. Те бяха отборът, който успя да се възползва по най-добрия начин от нашето представяне и хората си спечелиха титлата. Имат заслужено право да се радват. Желая успех на Левски в европейските турнири и ще се сборим отново следващия сезон.

Да оставим спортно-техническия щаб и треньорите да правят анализи, а ние също очакваме това нещо. Искаме да разберем точните причини за състоянието на Лудогорец в момента. Не бих казал, че първенството беше добро за нас - и есенния, и пролетния полусезон. Парадоксът е, че направихме страхотно представяне в Европа, с което напомнихме за най-добрите си години. Ще чакаме да получим обективен анализ за това какво се случи.

Доверието към Хьогмо? Това е въпрос на анализ. не бих искал да давам оценки под въздействието на емоциите. Ще седнем с треньорския щаб и ще обсъдим ситуацията, за да видим как Лудогорец да се върне на победния път. Трябва да изиграем хладнокръвно мачовете до края на сезона и в предстоящата пауза да направим необходимите корекции", завърши Ангел Петричев.