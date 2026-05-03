Брахими: Когато печелиш, получаваш увереност

Мохамед Брахими се превърна в герой за ЦСКА с гола си срещу Лудогорец. Днес „червените“ победиха „орлите“ с 1:0.

„За нас всеки мач е много важен. В последния мач казах, че гледаме мач за мач. До финала за Купата ще мислим за останалите мачове. Когато спечелиш и направиш следващата стъпка, си все по-уверен. Играта с глава е нещо, което притежавам в себе си. Треньорът го знае и се опитваме да покажем повече от него. Когато отбелязах първото попадение, бях уверен, че можем да стигнем до втори гол. Имахме шансове. Надявахме се, че Лудогорец няма да отбележи. Това не е първият случай, в който отбелязваме рано. За мен е чест да играя за ЦСКА“.