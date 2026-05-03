Янев: Трябва да се радваме на тези победи, защото през годините този отбор не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство

  • 3 май 2026 | 21:17
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри радостта си след минималния успех с 1:0 над Лудогорец на стадион "Васил Левски". Наставникът на "армейците" сподели, че целта пред неговия отбор е не само спечелване на Купата, а и второто място в efbet Лига. С днешната победа тимът му се доближи на три точки от ЦСКА 1948 и само на една от "орлите".

"Добър резултат за нас. Изключително сме доволни от победата. На фона на нетолкова голямото напрежение в този мач, създадохме много опасности пред вратата на Лудогорец. Днес ги създадохме с лекота тези ситуации. Просто трябва в другите мачове да се опитаме да вкараме колкото се може повече от тях.

Всички ние искахме да отидем на финал. Днес мачът беше коренно различен. За нас беше от голямо значение да победим и да доближим отборите, които са пред нас в класирането.

Хубаво е да виждам отношението на моите футболисти в поредица от мачове. Да се стараят да създават ситуации и да вкарват красиви голове. Трябва да бъдем постоянни и взискателни към нас, но и да бъдем здраво стъпили на земята. Трябва да направим всичко по силите си да доближим отборите пред нас и ако можем да ги изпреварим.

Днес създадохме много положения на преходи. Някои от ситуациите бяха задължителни да ги вкараме. Не успяхме да ги развием по най-добрия начин или Лудогорец имаше шанс в някои от тях. Този отбор, в много голяма част през годините, не ни е позволявал да стигнем до нещо повече от равенство. Трябва да се радваме на тези победи и да разберем, че правим крачки в правилната посока. Започваме не само да доближаваме водещите отбори, не само да бъдем равни с тях, а и да ги надиграваме.

Уверени сме в онова, което можем. Трябва да вярваме малко повече в себе си и да бъдем малко по-търпеливи и към очакванията към нас, и към ситуациите, които имаме на терена. Съвкупността от тези неща ни натоварва понякога. Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен. Искам да съм здрав, искам да нося удоволствие на хората, които ме обичат, искам да дам на ЦСКА най-доброто от себе си", каза Янев.

Снимки: Борислав Цветанов

