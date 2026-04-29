"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  Берое пусна двойно по-евтини билети за мача със Славия

Берое пусна в продажба билетите за мача срещу Славия. Двубоят от втория плейофен кръг на efbet Лига е насрочен за събота, 2 май, от 14:00 ч. До момента пропуските за домакинските срещи на заралии струваха 10 евро, но за предстоящата цената им беше намалена двойно - 5 евро.

Всички лица под 16 години трябва да бъдат придружени и да представят попълнена декларация. Всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Кметът на Стара Загора подготвя план за спасението на Берое, възможно е и обявяване на фалит

Всички фенове на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости" от западната страна на стадиона. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.

