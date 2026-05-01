  3. 30 години от скандалния финал, в който Левски напусна терена

30 години от скандалния финал, в който Левски напусна терена

На днешната дата се навършват 30 години от скандалния финал в турнира за Купата на България, в който Левски напусна терена. На 1 май 1996 г. "сините" спориха за трофея със Славия на Националния стадион, като в 75-ата минута президентът на клуба от "Герена" Томас Лафчис влезе на игрището и извади левскарите, сред които Пламен Николов - Пинко, Емил Велев, Мариян Христов, Дончо Донев, Георги Иванов - Геша, Валентин Дъртилов, Тодор Зайцев, Илиян Симеонов - Чушката и др. Големият панаир се случи при 1:0 за "белите", които водеха след точен удар на Атанас Киров в 35-ата минута.

"Това беше театър на Томето. Твърденията за съдията Митко Митрев са пълни глупости! Намерете си записа на мача и го изгледайте. Славия беше по-добрият отбор, водехме в резултата и не е имало никакви съдийски аванти. Категорично! Томето вече беше свършил парите и му беше тежко да издържа Левски. Търсеше начин да изкара другите виновни за неуспеха на отбора.

Всъщност тогава Левски можеше да бъде изваден от "А" група заради това изваждане от игрището и прекратяването на финала, но минаха между капките. Те винаги минават между капките. Славия стана заслужено шампион и носител на Купата на България. Наско Сираков беше най-важната фигура, той е голям професионалист и предаде шампионски манталитет на останалите футболисти на Славия", разказа преди време босът на "белите" Венцеслав Стефанов пред Sportal.bg.

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

Камата ще добави още един медал в Залата на славата

Косич: Всичко може да се случи във финала с ЦСКА

Тунчев: Резултатът можеше да е доста по-различен, ако не беше вратарят на Локо

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

