Юлиян Петков: Играем за победа във всеки мач, но днес започнахме много лошо

Помощник-треньорът на Славия – Юлиян Петков коментира тежкото поражение с 0:3 от Берое.

„Резултатът е неприятен за нашия отбор. Играем за победа във всеки мач. Лошо влязохме в мача. Опитахме се да обърнем резултата, но не успяхме. През второто полувреме имахме мотивацията да обърнем, но с една наша грешка се пречупихме. Не показахме нашата игра и не се поздравихме с нещо повече. В оставащите срещи до края на първенството влизат младите момчета, за да покажат своите качества. Васил Казанджиев започва титуляр във втори мач. Всички млади дадоха това, което могат. Те са бъдещето“.