11-те на Берое и Славия

Берое приема Славия в среща от XXXII кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора ще започне с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров в 14:00 часа.

Отборът на Хосу Урибе стартира по отличен начин в плейофната фаза, след като беше записан ценен успех с 2:1 на "Коритото" при гостуването на Спартак (Варна). Победата беше над пряк конкурент за оставане в елитната група, като сега се задава среща със разколебания тим на Славия. "Белите" се намират в лош период и макар да са с цели 13 точки над баражното място и с 14 над червената зона, климатът в столичния квартал "Овча купел" се влоши много в последно време. Причина за това стана равенството с Монтана в последния кръг от редовния сезон, което не позволи на отбора на Ратко Достанич да намери място в групата между пето и осмо място.

БЕРОЕ: 1. Мота, 23. Сона, 3. Салмони, 4. Костантини, 12. Валверде, 24. Гаврилов, 5. Лопес, 16. Йовков, 7. Пинеда, 11. Ферер, 8. Боргнино

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 4. Савич, 15. Малембана, 24. Марин, 73. Минчев, 11. Досо, 13. Стефанов, 17. Казълджиев, 77. Стоев, 10. Гермуш