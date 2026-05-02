Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 07:30
Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

Берое приема Славия в среща от XXXII кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора ще започне с първия съдийски сигнал на Димитър Димитров в 14:00 часа.

Берое пусна двойно по-евтини билети за мача със Славия
Берое пусна двойно по-евтини билети за мача със Славия

Отборът на Хосу Урибе стартира по отличен начин в плейофната фаза, след като беше записан ценен успех с 2:1 на "Коритото" при гостуването на Спартак (Варна). Победата беше над пряк конкурент за оставане в елитната група, като сега се задава среща със разколебания тим на Славия. Старозагорският клуб пусна по-евтини билети с надеждата повече фенове да дойдат да подкрепят "зелените". Само преди няколко дни под Аязмото отпразнуваха с шоу-мач 110 години от основаването на клуба и 40-годишнината от спечелената през 1986-а шампионска титла.

Кметът на Стара Загора подготвя план за спасението на Берое, възможно е и обявяване на фалит
Кметът на Стара Загора подготвя план за спасението на Берое, възможно е и обявяване на фалит

Треньорът на Берое няма да може да разчита на нападателя Факундо Аларкон. Италианецът с аржентински корени вкара победното попадение при обрата над Спартак във Варна, но получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще бъде наказан за един двубой. Попадението му във вратата на "соколите" бе дебютно за него в родния футбол.

Венци Стефанов: Продавам Славия!
Венци Стефанов: Продавам Славия!

"Белите" се намират в лош период и макар да са с цели 13 точки над баражното място и с 14 над червената зона, климатът в столичния квартал "Овча купел" се влоши много в последно време. Причина за това стана равенството с Монтана в последния кръг от редовния сезон, което не позволи на отбора на Ратко Достанич да намери място в групата между пето и осмо място.

Фенове на "белите" с отговор до Венци Стефанов: Славизмът не е бизнес!
Фенове на "белите" с отговор до Венци Стефанов: Славизмът не е бизнес!

Преди седмица "белите" финишираха при 1:1 с Ботев (Враца) на стадион "Александър Шаламанов", като по време и след мача имаше сериозно напрежение между ултрасите на Славия и клубния президент Венцеслав Стефанов. През седмицата имаше и открито писмо на феновете до бизнесмена, който пък отговори, че е готов да продаде клуба, ако запалянковците намерят кандидат-купувач.

Берое - Славия

Съдия: Димитър Димитров
Начало: 14:00 часа
Стадион: "Берое", Стара Загора

