  • 1 май 2026 | 12:32
  • 149
  • 0
Интересът на Реал Мадрид към Моуриньо накара Бенфика да се задейства

Ръководството на Бенфика реши да предприеме действия в отговор на слуховете, които свързват треньора Жозе Моуриньо с евентуално завръщане в Реал Мадрид. Според информация на “Ас” лисабонският клуб е насрочил среща със специалиста за началото на следващата седмица, на която ще бъде обсъдено подновяването на неговия договор. Очаквано се той да не отговори веднага, а да поиска време за размисъл.

Този ход на Бенфика обаче принуждава Реал Мадрид да вземе бързо решение, ако наистина възнамерява да привлече португалския наставник. За самия Моуриньо оставането в Бенфика винаги е било приоритет, но едно обаждане от Мадрид би променило всичко.

Моуриньо пое Бенфика в хода на настоящия сезон. Той беше изборът на Руи Коща, който му помогна да спечели президентските избори. Коща подписа с Моуриньо договор за два сезона (включително и следващия), но в него беше включена клауза, която позволява на треньора да напусне срещу ниска сума до десет дни след последния мач на отбора за кампанията, тоест до края на май. Според “Ас” тази клауза е на стойност три милиона евро – сумата, която би струвало на Реал Мадрид да си върне Моуриньо на „Бернабеу“.

Ситуацията, разбира се, се променя, ако Моуриньо поднови договора си с „орлите“. В такъв случай клаузата от три милиона евро ще престане да съществува, а неустойката за прекратяване ще бъде значително по-висока. Ако португалецът преподпише, не е логично да се озове в Мадрид. Както медиите съобщават, Моуриньо е бил предложен на „белия балет“, но това се е случило неофициално по време на скорошни разговори между неговия агент Жорже Мендеш и Флорентино Перес. От страна на Реал Мадрид не е имало официално предложение. Именно в този контекст идва и ходът на Бенфика, който ще му предложи нов договор в началото на следващата седмица.

Моуриньо остави трайна следа в „кралския клуб“, който ръководи в продължение на три сезона - от 2011 до 2013 г. За общо 178 мача (128 победи, 28 равенства и 22 загуби) той спечели една титла в Ла Лига, една Купа на Краля и една Суперкупа на Испания, борейки се срещу един от най-силните отбори на Барселона в историята.

Босът на Реал Флорентино Перес винаги е защитавал португалския треньор и до днес двамата поддържат добро приятелство.

