Корона отново не спечели, Владо Николов влезе след почивката

Корона (Киелце) и Пяст Гливице направиха 1:1 в мач от 31-вия кръг на полското първенство. Владимир Николов влезе като резерва в 68-ата минута за домакините, а другият българин в тима - Виктор Попов, остана на пейката. Бившият защитник на Черно море няма нито един официален двубой през 2026 година.

Корона имаше надмощие преди почивката, но не се възползва от създадените положения пред вратата на Доминик Холец. В началото на втората част бившият футболист на ЦСКА Джейсън Локило уцели гредата след хубава атака на Пяст Гливице. Секунди по-късно същото стори и Мартин Ремакъл от Корона.

В 53-тата минута централният защитник на гостите Хуан Ривас се включи в атака на своя отбор и след кратко разбъркване се оказа на чиста позиция, а ударът му от няколко метра не остави шансове на стража Ксавие Джеконски.

Снимки: Imago