Отборът на Рупанов победи този на Владо Николов и Виктор Попов в Полша

Гурник (Забже) спечели с 1:0 домакинството си на Корона (Киелце) от 29-ия кръг на полската Екстракласа. Очакваното българско дерби обаче не се получи, тъй като Борислав Рупанов остана неизползвана резерва за домакините, докато Владимир Николов влезе в края за гостите в 84-тата минута на мястото на Мариуш Степински. Виктор Попов пък въобще не бе в групата за мача.

Гурник стигна до успеха с гол на Рафал Яницки в 71-вата минута. Той се разписа с глава след центриране от корнер.

С тази победа Гурник излезе на 2-рото място в таблицата с 46 точки. Корона пък се намира на 13-тата позиция с 37 точки.