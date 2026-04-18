Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гурник (Забже)
  3. Отборът на Рупанов победи този на Владо Николов и Виктор Попов в Полша

  18 апр 2026 | 22:27
  • 362
  • 0
Гурник (Забже) спечели с 1:0 домакинството си на Корона (Киелце) от 29-ия кръг на полската Екстракласа. Очакваното българско дерби обаче не се получи, тъй като Борислав Рупанов остана неизползвана резерва за домакините, докато Владимир Николов влезе в края за гостите в 84-тата минута на мястото на Мариуш Степински. Виктор Попов пък въобще не бе в групата за мача.

Гурник стигна до успеха с гол на Рафал Яницки в 71-вата минута. Той се разписа с глава след центриране от корнер.

С тази победа Гурник излезе на 2-рото място в таблицата с 46 точки. Корона пък се намира на 13-тата позиция с 37 точки.

Следвай ни:

