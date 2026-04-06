Българите не играха при загуба на Корона

Корона (Киелце) загуби с 2:4 гостуването си на Лехия (Гданск) от 27-ия къг на полската Екстракласа. Виктор Попов остана на пейката и не се появи в игра, а Владимир Николов не беше в групата за двубоя.

Повратният момент в мача се оказа червеният картон на Константинос Сотириу от Корона в 27-ата минута. Малко преди това домакините поведоха с гол на Александър Чиркович, а в 29-ата минута Томаш Бобчек удвои аванса на Лехия.

Интригата окончателно изчезна след гола на Рифет Капич в 59-ата минута. В 78-ата Давид Бланик намали от дузпа, а в 82-рата Пау Реста върна още едно попадение, преди резерваат Давид Курминовски да оформи успеха на Лехия.

Корона заема 10-о място в подреждането с 36 точки, а Лехия е на 9-а позиция с 37. Лидер в полското първенство е Лех (Познан) с 45 точки, преди Ягелония и Гурник (Забже) с по 42.