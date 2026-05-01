На "Олд Трафорд" вярват, че ШЛ и готвените трансфери ще убедят Бруно, въпреки че има тревожна клауза

  • 1 май 2026 | 10:53
Ръководството на Манчестър Юнайтед вярва, че класирането за Шампионската лига ще убеди Бруно Фернандеш да остане в отбора. Капитанът на "червените", който в момента е на 31 години, има договор до лятото на 2027-а, но клубът може да го увеличи с още 12 месеца. Проблемът е, че в него има освобождаваща клауза в размер на 57 милиона паунда, която ще остави ръководството безсилно, ако някой дойде и плати сумата, а самият Фернадеш поиска да напусне. "Дейли Телеграф" разкрива, че клаузата е валидна до първата половина на месец юли.

Самият португалец има амбицията да атакува трофеите в Шампионската лига и Висшата лига и затова иска да се убеди, че клубът ще направи достатъчно на трансферния пазар, за да потвърди, че има същите високи цели. Особено важно ще е обновяването в халфовата линия, като се говори, че Елиът Андерсън, Адам Уортън, Орелиан Чуамени и Карлос Балеба са сред големите трансферни цели.

Множа важно за Фернадеш ще бъде и кой ще бъде назначен за постоянен мениджър на отбора. Медиите на Острова твърдят, че в момента има двама фаворити - Андони Ираола и Майкъл Карик, който да получи работата за постоянно. Португалецът е в отлични взаимоотношения с последния, като на няколко пъти публично похвали работа на Карик.

