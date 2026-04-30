  Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. На 40 години легендарният Ашли Йънг обяви край на славната си кариера

  • 30 апр 2026 | 12:11
Легендарният бивш капитан на Манчестър Юнайтед Ашли Йънг обяви, че след края на сезона ще прекрати славната си кариера. Крайният бранител, който в момента е на 40 години, през миналото лято подписа за един сезон с Ипсуич Таун, но от края на януари не е играл заради проблем с тазобедрената става. Въпреки това той записа 15 мача за "тракористите", които още през уикенда могат да си гарантират завръщането в Премиър лийг.

Йънг започва кариерата си в Уотфорд преди 23 години. През 2007 той преминава в Астън Вила, а с изявите си за бирмингамци привлече вниманието на легендарния сър Алекс Фъргюсън. Манчестър Юнайтед го привлече през 2011-а срещу 17 милиона паунда. Той записа 261 мача за "червените дяволи", като постепенно бе трансформиран от крило в бек. През 2019-а стана капитан на отбора. Като играч на Манчестър Юнайтед той спечели Премиър лийг, ФА Къп, Купата на лигата, "Къмюнити Шийлд" и трофея в Лига Европа. През януари 2020-а премина в Интер. Стана шампион на Серия "А", след което се завърна в Астън Вила. През 2023-та премина в Евертън и игра два сезона за "карамелите".

Йънг има 39 мача и седем гола за националния отбор на Англия.

"Невероятно горд и щастлив съм от всичко, което постигнах в кариерата си. Не се случва често да седиш и да мислиш за това, докато си все още в играта, но аз изживях мечтата си през последните 23 години. Сега е време за размисъл върху това, което успях да постигна, а през следващите няколко седмици и месеци ще реша какво ще правя по-нататък. Но това предстои. Целият ми фокус сега е насочен към събота и това да помогна на отбора да постигне голямата ни цел, която е завръщането в Премиър лийг", заяви Йънг в своето обръщение, с което обяви решението си.

Снимки: Imago

УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

