На 40 години легендарният Ашли Йънг обяви край на славната си кариера

Легендарният бивш капитан на Манчестър Юнайтед Ашли Йънг обяви, че след края на сезона ще прекрати славната си кариера. Крайният бранител, който в момента е на 40 години, през миналото лято подписа за един сезон с Ипсуич Таун, но от края на януари не е играл заради проблем с тазобедрената става. Въпреки това той записа 15 мача за "тракористите", които още през уикенда могат да си гарантират завръщането в Премиър лийг.

🚨🚨 OFFICIEL ! ASHLEY YOUNG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ANNONCE SA RETRAITE APRÈS 23 ANS AU HAUT NIVEAU !!! 👋



Il aura tenu jusqu’à 40 ans à un des postes les plus énergivores. 👏



🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🏆 League Cup

🏆 Serie A

🏆 Europa League

🏆🏆 Community Shield pic.twitter.com/WYUT8QRkw9 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 30, 2026

Йънг започва кариерата си в Уотфорд преди 23 години. През 2007 той преминава в Астън Вила, а с изявите си за бирмингамци привлече вниманието на легендарния сър Алекс Фъргюсън. Манчестър Юнайтед го привлече през 2011-а срещу 17 милиона паунда. Той записа 261 мача за "червените дяволи", като постепенно бе трансформиран от крило в бек. През 2019-а стана капитан на отбора. Като играч на Манчестър Юнайтед той спечели Премиър лийг, ФА Къп, Купата на лигата, "Къмюнити Шийлд" и трофея в Лига Европа. През януари 2020-а премина в Интер. Стана шампион на Серия "А", след което се завърна в Астън Вила. През 2023-та премина в Евертън и игра два сезона за "карамелите".

Йънг има 39 мача и седем гола за националния отбор на Англия.

"Невероятно горд и щастлив съм от всичко, което постигнах в кариерата си. Не се случва често да седиш и да мислиш за това, докато си все още в играта, но аз изживях мечтата си през последните 23 години. Сега е време за размисъл върху това, което успях да постигна, а през следващите няколко седмици и месеци ще реша какво ще правя по-нататък. Но това предстои. Целият ми фокус сега е насочен към събота и това да помогна на отбора да постигне голямата ни цел, която е завръщането в Премиър лийг", заяви Йънг в своето обръщение, с което обяви решението си.

Снимки: Imago