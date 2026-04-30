Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

Аржентинският треньор Маурисио Почетино иска да се завърне във Висшата лига и може да го направи след края на Световното първенство по футбол, съобщава Sky Sports. Неговият договор с Американската федерация изтича именно след края на предстоящия турнир в САЩ, Канада и Мексико.

Почетино бе свързван със завръщане в Тотнъм, но Спърс предпочетоха да назначат Роберто Де Дзерби с договор за пет години. В английското първенство обаче ще има и други вакантни постове след края на настоящия сезон.

Попитан дали иска да се завърне в Англия, Почетино каза за подкаста Stick To Football: "Един ден, да, защото наистина харесвам Англия. Моят профил като човек и професионалист подхожда много на Висшата лига".

Свободни места може да има също така в Манчестър Юнайтед и Челси. Майкъл Карик е с договор с "червените дяволи" до края на сезона, а "сините" са водени от Калъм Макфарлън след освобождаването на Лиъм Росиниър.