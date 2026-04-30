  3. Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

  • 30 апр 2026 | 13:59
Аржентинският треньор Маурисио Почетино иска да се завърне във Висшата лига и може да го направи след края на Световното първенство по футбол, съобщава Sky Sports. Неговият договор с Американската федерация изтича именно след края на предстоящия турнир в САЩ, Канада и Мексико.

Почетино бе свързван със завръщане в Тотнъм, но Спърс предпочетоха да назначат Роберто Де Дзерби с договор за пет години. В английското първенство обаче ще има и други вакантни постове след края на настоящия сезон.

Попитан дали иска да се завърне в Англия, Почетино каза за подкаста Stick To Football: "Един ден, да, защото наистина харесвам Англия. Моят профил като човек и професионалист подхожда много на Висшата лига".

Свободни места може да има също така в Манчестър Юнайтед и Челси. Майкъл Карик е с договор с "червените дяволи" до края на сезона, а "сините" са водени от Калъм Макфарлън след освобождаването на Лиъм Росиниър.

Още от Футбол свят

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 849
  • 1
Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

  • 30 апр 2026 | 13:23
  • 591
  • 0
Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 13:20
  • 693
  • 2
Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

  • 30 апр 2026 | 12:33
  • 815
  • 0
Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

  • 30 апр 2026 | 12:26
  • 1114
  • 0
На 40 години легендарният Ашли Йънг обяви край на славната си кариера

На 40 години легендарният Ашли Йънг обяви край на славната си кариера

  • 30 апр 2026 | 12:11
  • 3815
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 7928
  • 32
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 11419
  • 27
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 8417
  • 26
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 4742
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7118
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 2981
  • 0