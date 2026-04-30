Манчестър Юнайтед обвърза дългосрочно един от най-големите си таланти

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед, Коби Мейно, е подписал нов договор, обявиха от клуба. Обновеният контракт на халфа е до юни 2031 година и ще завиши съществено заплатата на футболиста, която не е оповестена официално, но местните медии твърдят, че ще е от порядъка на над 150 хиляди паунда. 21-годишният играч е част от клубната академия от от шестгодишна възраст е прекарал целия си съзнателен живот като част от “червените дяволи”. До момента той е записал 98 официални мача с екипа на 20-кратните шампиони, а през 2024 година отбеляза победното попадение на финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити.

“Манчестър Юнайтед винаги е бил моят дом. Това е специален клуб, който означава много за мен и семейството ми. Израснах, виждайки влиянието, което има нашият клуб върху града, наслаждавам се на тази отговорност и носенето на фланелката. Всички можем да усетим как инерцията се натрупва. Решен съм да играя своята роля и да помогне на Манчестър Юнайтед редовно да се бори за големите трофеи в следващите години”, заяви Мейно пред клубния сайт.

Халфът бе в трудна ситуация, когато мениджър на тима бе Рубен Аморим, който изобщо не залагаше на него и се смяташе, че е много вероятно да напусне. Ситуацията около него коренно се промени след идването на Майкъл Карик начело на тима. Бившият полузащитник смени схемата на тима и Мейно получи много по-важна и сериозна роля в тима като партньор на Каземиро в средата на терена.

