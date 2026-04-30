Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

Суперагентът Жорже Мендеш е предложил на два от италианските грандове - Милан и Ювентус халфа на Манчестър Юнайтед Мануел Угарте, съобщава “Гадзета дело Спорт”. Халфът приситгна на “Олд Трафорд” срещу 50 милиона евро през лятото на 2024 година, но така и не успя да се наложи в състава. Нивото на представянето му спадна драстично през настоящата кампания, в която той е изиграл 24 мача във всички турнири, но в тях е записал едва 1000 минути. Уругваецът обикновено се появява от пейката в края на срещите и има силно периферна роля. Идеята на Мендеш е, че Угарте, както доста футболисти пристигнали от Премиър лийг в Серия А в последните години, би могъл да възроди кариерата си на най-високо ниво в някой от местните грандове.

Ювентус се насочва към "новия Тони Кроос"

В Ювентус обаче в момента са дали сериозен приоритет на опитите си да вземат друг играч от Манчестър, но Сити - Бернардо Силва, който вече обяви, че напуска “гражданите”. Не е ясно каква е в момента позицията на Интер, но и от двата тима не са затворили вратата за подобна възможност, която би могла да се обсъжда на по-късен етап през лятото. Самият футболист е оценяван на около 30 милиона евро, но изглежда по-вероятно той да бъде даден под наем с опция за откупуването му, отколкото директна продажба.

Снимки: Gettyimages