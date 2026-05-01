Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

Ханзи Флик е приел предложението на Барселона за подновяване на своя контракт. Настоящото споразумение изтичаше през юни 2027 година, като очакванията бяха новият договор да бъде удължен с допълнителни 12 месеца. Двете страни обаче са заложили възможността за още по-дълго обвързване на германеца. Според "Мундо Депортиво" контрактът, който ще бъде подписан след официализирането на шампионската титла, ще бъде до лятото на 2028-а с опция за допълнителна година. Това означава, че ако всичко е наред, Флик ще остане на поста до 2029 година.

Желанието на президента Жоан Лапорта е било за по-дълъг договор, докато самият Флик е предпочитал по-кратко споразумение. Така се е стигнало до този компромисен вариант. Допълнителната година ще бъде активирана автоматично, в случай че и двете страни са съгласни.

Финалните подробности ще бъдат уточнени през следващата седмица, когато Пини Захави ще пристигне в Барселона. Той е агент не само на Флик, но и на Роберт Левандовски, чието бъдеще също все още не е ясно.

Съвсем скоро Флик ще спечели пети трофей с Барселона, откакто пое отбора преди две години. Ако изпълни докрай новия договор, това ще означава, че ще остане на "Камп Ноу" до 64-годишна възраст. Не е изключено този престой да бъде удължен още и Барселона да се окаже последният клуб в кариерата на германеца.

🚨🚨 Hansi Flick va PROLONGER au Barça !



- Contrat jusqu’en 2028 + une année en option

- Signature après le sacre en Liga



April 30, 2026